Евгения Медведева проиграла первый же старт под руководством канадского тренера Брайана Орсера
Медведева заняла только второе место на международном турнире под названием Осенняя классика, который проходил в Канаде. Евгения выиграла короткую программу, но полученного преимущества ей не хватило. Падение лишило ее дополнительных баллов и Медведева в итоге уступила американке Брейди Теннел. Тем не менее, неудача в не самом представительном турнире ничуть не огорчило российскую фигуристку. Она сказала, что чувствует себя потрясающе. Это был абсолютно новый и неоценимый опыт. Медведева весной рассталась с тренером Этери Тутберидзе под руководством которой она стала чемпионкой мира, но смогла завоевать на олимпиаде в Пхенчхане только серебряные медали в личном и командном первенстве.
Несмотря на переезд в Канаду Евгения Медведева продолжит выступление за сборную России
Комментарии4
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rampa 22 сентября 2018 | 16:37
так может дело не в тренере?
zemljanka 22 сентября 2018 | 16:42
Умница!
Красавица!
Поздравления!
Ушла от удавки тренера, молодец!
Будь счастлива, девочка!!!
andre_klimov 22 сентября 2018 | 16:45
"Серебро" - это проигрыш? Я чего-то не понимаю...
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 16:57
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для kyнни и cдeлaю шикaрный миньeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe yulyyuly.tk