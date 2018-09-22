Евгения Медведева проиграла первый же старт под руководством канадского тренера Брайана Орсера

Медведева заняла только второе место на международном турнире под названием Осенняя классика, который проходил в Канаде. Евгения выиграла короткую программу, но полученного преимущества ей не хватило. Падение лишило ее дополнительных баллов и Медведева в итоге уступила американке Брейди Теннел. Тем не менее, неудача в не самом представительном турнире ничуть не огорчило российскую фигуристку. Она сказала, что чувствует себя потрясающе. Это был абсолютно новый и неоценимый опыт. Медведева весной рассталась с тренером Этери Тутберидзе под руководством которой она стала чемпионкой мира, но смогла завоевать на олимпиаде в Пхенчхане только серебряные медали в личном и командном первенстве.

Несмотря на переезд в Канаду Евгения Медведева продолжит выступление за сборную России