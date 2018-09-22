Число жертв теракта на военном параде в Иране выросло до 29 человек
Более 50 пострадали. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответ Тегерана будет «сокрушительным». Теракт в Ахвазе произошел сегодня утром. Боевики открыли огонь по участникам военного парада. МИД страны возложил ответственность на США и на, как выразились в ведомстве, «региональных спонсоров терроризма», — сообщает агентство Интерфакс. По данным Reuters, ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).
Комментарии2
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lion64__2 22 сентября 2018 | 16:36
исламистские сенцовы бесновались в Иране
estamp 22 сентября 2018 | 16:46
ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»
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ИГ враг Ирана. И США враг Ирана.
Братья по оружию?