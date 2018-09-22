Число жертв теракта на военном параде в Иране выросло до 29 человек

Более 50 пострадали. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответ Тегерана будет «сокрушительным». Теракт в Ахвазе произошел сегодня утром. Боевики открыли огонь по участникам военного парада. МИД страны возложил ответственность на США и на, как выразились в ведомстве, «региональных спонсоров терроризма», — сообщает агентство Интерфакс. По данным Reuters, ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).