Минобороны России завтра собирается опубликовать поминутную хронологию событий, которые привели к крушению ИЛ-20
Минобороны России завтра собирается опубликовать поминутную хронологию событий, которые привели к крушению ИЛ-20 в Сирии. Об этом заявили в ведомстве, — сообщает агентство Интерфакс. Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в минувший понедельник. Погибли 15 российских военнослужащих. В Москве ответственность за случившееся возложили на Израиль.
Комментарии8
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johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 16:33
... итак ВСЕМ понятно, что наши военные НЕАДЕКВАТНЫ ... но ЗАЧЕМ ЖЕ в этом ТАК ОЧЕВИДНО Признаваться????
danko1 22 сентября 2018 | 16:39
johnbmw: МО решило очередной раз опозориться с враньем, опозорившись при этом с утратой квалификации.
zonda_3 22 сентября 2018 | 16:47
danko1:
third_vlah 22 сентября 2018 | 16:50
danko1: Завтра? Значит, послезавтра настоящую поминутную хронологию опубликует Израиль, которому я склонен верить, в отличие от министерства лапши.
zonda_3 22 сентября 2018 | 16:51
danko1: Нашли, видимо, новую стрелялку/ леталку/убивалку в нете- есть цйто предоставить "западным партнёрам", скринов дохера.
kara 22 сентября 2018 | 16:42
а чью версию?
kottigr1 22 сентября 2018 | 16:47
Вы спросите причем здесь хохлы?.. А вот сейчас в своей хронологии МО РФ все и расскажет.. Как штурмовик ВСУ догонял мирный ИЛ, как подрезал...
bugbugbug 22 сентября 2018 | 16:57
Это будет поминутная хронология звиздежа