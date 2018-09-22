У российских банков хватит ресурсов, чтобы выполнить обязательства перед клиентами в любой валюте
Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые в случае введения американских санкций против банка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже сказал, что такого плана нет. Следом и Эльвира Набиуллина не подтвердила возможность принудительной конвертации валютных вкладов.
Комментарии10
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danko1 22 сентября 2018 | 16:35
Когда Песков опровергает, то следует понимать наоборот.
Да и никакой валюты, ни долларов, ни рублей у банков не хватит, если даже 50% населения снимет вклады.
pipan 22 сентября 2018 | 16:39
danko1: Ну если не хватит ,можно национализировать украинские активы в России и отдать людям ! Война же идет ,вы можете себе представить что бы Германия хранила свои деньги в СССР в 1943 году !?
art_ 22 сентября 2018 | 16:45
pipan: где идет война? ладно бы китайцы это говорили - их такими санкциями трамп кроет и кроет, что россии и не снилось
ser_gey_love_roff 22 сентября 2018 | 16:39
Если Наеб, или, как там ее, заявила, надо срочно снимать.
edyunia 22 сентября 2018 | 16:42
\\У российских банков хватит ресурсов, чтобы выполнить обязательства\\
Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
art_ 22 сентября 2018 | 16:42
в общем, в очередной раз захотели облизнуть шефа. но в этот раз их одернули или отдернули
don_ballon 22 сентября 2018 | 16:43
"В любой валюте" не убеждает. Сказала бы в долларах и евро, конкретно. Рублей-то Набиуллина напечатает сколько надо. Не, я не призываю ей не верить, ведь она не член кабмина и за решения "костей" и "орешков" не отвечает, но валютку бы снял и дома пригрел. Или купил что-нибудь ненужное, но красивое. Ведь тени Рокотова и Файбышнеко снова в беспокойстве...
lenin3 22 сентября 2018 | 16:54
don_ballon: в принципе,белорусские рубли щас идут 30:1 не в пользу российских.Могут и в них выдать,не зря встреча с Батькой вчера была...)))
marina27 22 сентября 2018 | 16:48
То есть, когда один вид валюты закончится, будут компенсировать любой другой?
oneoretwo 22 сентября 2018 | 16:56
У российских банков хватит ресурсов...
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...да-да, слышали, и неоднократно:
- кризис нас не коснется;
- свобода лучше, чем несвобода;
- надо прекратить грабеж населения системой жкх........., слышали...
на деле же выходит только одно: ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ....
(гуси-гуси ! ...га-а-га, га-а-га...)