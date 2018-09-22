В Москве в районе станции метро Арбатская задержали сборщиков подписей против пенсионной реформы
Об этом сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на очевидцев. По разным данным, полицейские отправили в автозак от трех до шести человек. Задержанные являются активистами движения «Суть времени».
Комментарии4
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nikols11 22 сентября 2018 | 16:33
Вчера Суть Времени собирали подписи у метро Речной Вокзал.
johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 16:35
даже в СВ Понимают, что это Грабёж! а не "реформа" ...
lenin3 22 сентября 2018 | 16:40
nikols11: в Митино недели две назад собирали и никто их не трогал.Видимо,в центре Москвы мозолят глаза тем,кто принимал реформу...
nepeanois 22 сентября 2018 | 16:40
незаконное сборище, экстремизм или попытка государственного переворота?