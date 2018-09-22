Российско-белорусские переговоры в Сочи были тяжелыми, признает президент соседней республики Александр Лукашенко

В то же время, по его словам, встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была результативной.

Беседа двух президентов в Сочи длилась накануне почти 6 часов, и за это время, как сказал сегодня Александр Лукашенко, успели обсудить политическое взаимодействие Москвы и Минска, экономические вопросы, Украину и даже проблему с иностранцами, которые пересекают границу двух стран. Обо всем об этом белорусский президент рассказал уже сегодня, на заседании правительства. Также сегодня, после телефонного разговора двух лидеров удалось решить проблему расчетов за газ.

Кроме того, удалось договориться по вопросу о поступлениях в бюджет Белоруссии средств от таможенных пошлин за сырую нефть, заверили в пресс-службе Лукашенко. Кроме того, в Сочи белорусский президент не услышал отказа на просьбу о рефинансировании долга в 1 млрд. долларов. А еще в ближайшее время Минск получит 200 млн. долларов кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. До конца года может разрешиться ситуация с запретом поставок в Россию белорусской сельхозпродукции.

Лукашенко обвинил Россию в срыве сроков строительства Белорусской АЭС. В Минске в этой связи рассчитывают на снижение ставки по кредиту.