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16:02, 22 сентября 2018

Российско-белорусские переговоры в Сочи были тяжелыми, признает президент соседней республики Александр Лукашенко

В то же время, по его словам, встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была результативной.

Беседа двух президентов в Сочи длилась накануне почти 6 часов, и за это время, как сказал сегодня Александр Лукашенко, успели обсудить политическое взаимодействие Москвы и Минска, экономические вопросы, Украину и даже проблему с иностранцами, которые пересекают границу двух стран. Обо всем об этом белорусский президент рассказал уже сегодня, на заседании правительства. Также сегодня, после телефонного разговора двух лидеров удалось решить проблему расчетов за газ.

Кроме того, удалось договориться по вопросу о поступлениях в бюджет Белоруссии средств от таможенных пошлин за  сырую нефть, заверили в пресс-службе Лукашенко. Кроме того, в Сочи белорусский президент не услышал отказа на просьбу о рефинансировании долга в 1 млрд. долларов. А еще в ближайшее время Минск получит 200 млн. долларов кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. До конца года может разрешиться ситуация с запретом поставок в Россию белорусской сельхозпродукции.

Лукашенко обвинил Россию в срыве сроков строительства Белорусской АЭС. В Минске в этой связи рассчитывают на снижение ставки по кредиту.

Комментарии

21

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edyunia 22 сентября 2018 | 16:06

Бацька молодец.

pipan 22 сентября 2018 | 16:11

edyunia: Мудень он нищебродский , как и страна его - бульбазаврия !

parasuk_ 22 сентября 2018 | 16:13

edyunia: Таки да, не дает свою страну раком поставить как порошенко украинду :)

edyunia 22 сентября 2018 | 16:18

parasuk_: \\не дает свою страну раком\\
Бацька сам ставит РФию в позицию, при этом Раися уже миньeтит хохлам.

parasuk_ 22 сентября 2018 | 16:21

edyunia: И не мечтай. А вот порашкину орды за обещание подумать дать кредит или нет мвф имеет как хочет. Уже цену на газ говорит какую назначить. При беглом хохолбаши украинду так не унижали :)

pipan 22 сентября 2018 | 16:27

parasuk_: Да никто хохлов не трахает , (дураков нет что бы трахать старую сифилитичку больную СПИДом) ,поэтому они и злые такие ( посмотрите на Альбац ) !

edyunia 22 сентября 2018 | 16:28

parasuk_: parasuk_: \\ И не мечтай.\\
Это действительность. Докажи что я не прав.

parasuk_ 22 сентября 2018 | 16:46

edyunia: Вообще-то, это ты должен доказывать, что прав. А пока канделябром те по морде :)

haldey 22 сентября 2018 | 16:30

edyunia: Высокий уровень дискуссии))) Поздравляю интеллектуала)))
По поводу, кто кого и как имеет, то замечу, что Украину сейчас того этого заокеанские партнеры... Каковы ощущения? Еще хватает на поесть? Скоро зима, хватило бы и на погреться))) Уголек пенсильванский грузится в Новороссийске?
По поводу Лукашенко, пайку ему потихоньку урезают... Показывать успехи при Российском спонсировании и плевать в нашу сторону все сложнее и сложнее, в конце концов не поймет папа Коли, что нельзя кусать руку дающую, вообще останется один на один с американским напором, а там судьба Януковича ждет не дождётся второго придурка)))

edyunia 22 сентября 2018 | 16:36

haldey: \\Еще хватает на поесть? Скоро зима, хватило бы и на погреться)))\\
Ну-ну, "скоро зима", "хватает на поесть" - ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!
Собирай расейским старикам деньги на валежник и хворост; а пожрать - так замещение продуктов на дерьмо неоспоримый факт. ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!!

kuzma36 22 сентября 2018 | 16:06

Что то много Батька нарешал! Неужели собирается признавать Абхазию, Юж Осетию и Крым!
За 200 лимонов мог бы и признать!

dvdd 22 сентября 2018 | 16:07

Батька, че ждал-то? Мы ми-5 на половом члене крутили, борцов с коррупцией в анал имели. Думал, тебя уважать станем?

lenin3 22 сентября 2018 | 16:10

Кавказское нищенство в исполнении Батьки:"Дэнги давай,давай дэнги!"

petervladov 22 сентября 2018 | 16:13

Лукашенко своего не упустит. Не лох вроде Януковича. Поэтому в Белоруссии мир и порядок не то что вна ЦЭеуропе украинской.

rosta 22 сентября 2018 | 16:19

Всю жизнь с протянутой рукой.

pedro_juares 22 сентября 2018 | 16:23

дальше еще тяжелее будет, чувак

pravdatut 22 сентября 2018 | 16:27

Белорусия находится в положении утопающего. Ей подбрасывает москва шарики, которые не долго держат на воде- лопаются. Уйти от Москвы опасно, особенно самому Лукашенко.

sasass 22 сентября 2018 | 16:27

Переговоры были тяжелыми , потому что сам президент белорусов тяжелый ...

benin_papa__ 22 сентября 2018 | 16:30

И ни один верный ленинец-сталинец не вспомнил, что в этом году впору было бы праздновать десятилетие образования союзного государства РФ-Беларусь, с переходом на рубль ЦБ РФ.
Но батька как морочил голову недостроителям коммунизма, они же "собиратели земель русских", так и морочит.
И это целиком правильно.
Уж лучше белорусам денег дать, чем Асаду и Кадырову.
Православный чекизм рано или поздно откинет копыта. И уцелевшие русские, не путать с совками русскоязычными, все так же будут единым славянским этносом.
А исламисты никогда...

paveltt58 22 сентября 2018 | 16:35

Батька - бывший военный. и ведёт себя как военачальник...
и при том , что после чернобыля пострадала вся Беларусь... выдюжил не продался, отмутил своё... выстроил нацию свободоную... любящую свою родину.... капитан... супротив левиафана ...

murad_manapov 22 сентября 2018 | 16:46

не понял, кремлеботы ругают лукаша или лижут ему. они и сами не знают что с ним делать))

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