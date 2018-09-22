Действующий глава Хакасии заявил о снятии своей кандидатуры с выборов, но не принимал решение об отставке
Действующий глава Хакасии заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона, но не принимал решение об отставке, — об этом Интерфаксу сообщили в пресс-центре регионального правительства.
«Виктор Зимин остается на посту до избрания нового главы региона. В дальнейшем он также не пойдет в отставку, его полномочия будут просто прекращены», — уточнили в пресс-центре.
Ранее сегодня пресс-центр регионального правительства распространил заявление Зимина, в котором он заявил о намерении «уйти, чтобы не допустить раскола в республике».
Комментарии3
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yralez 22 сентября 2018 | 16:04
Еще успеет урвать хакасский лярд.
v_pupkin0 22 сентября 2018 | 16:08
крысы разбегаются
leninec30 22 сентября 2018 | 16:26
Все уже забыли про сбитый ил20, по гос радио и тв. молчок как партизаны. Как сказали что Израиль сбил самолёт так и всё, у большинства людей именно эта версия и конечная. Сволочи всякие первые каналы, россии1, соловьевы киселевы.