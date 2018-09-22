В Испании суд приговорил футболиста Луку Модрича к 8 месяцам лишения свободы условно за неуплату налогов

По данным следствия, полузащитник Реал Мадрида и капитан сборной Хорватии скрыл свои доходы на общую сумму более 800 тысяч евро с помощью зарегистрированной в Люксембурге компанией, которой управляет его жена. Модрич признал вину и заключил сделку со следствием. В начале судебного производства, футболист выплатил миллион евро в качестве штрафа, теперь ему предстоит заплатить еще 400 тысяч.