Глава Хакасии заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона, но  не  принимал решение об  отставке

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона, но не принимал решение об отставке, -об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Виктор Зимин остается на посту до избрания нового главы региона. В дальнейшем он также не пойдет в отставку, его полномочия будут просто прекращены», — уточнили в пресс-центре.

Ранее сегодня пресс-центр регионального правительства распространил заявление Зимина, в котором он заявил о намерении «уйти, чтобы не допустить раскола в республике».