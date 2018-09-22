Против замглавы правительства Дагестана Эфендиева возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий

Против замглавы правительства Дагестана Исмаила Эфендиева возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона. У Эфендиева дома и в рабочем кабинете проходят обыски. По данным РБК, в уголовном деле речь идет о махинациях с топливом на АЗС, которые осуществлялись еще при бывшем главе Дагестана Рамазане Абдулатипове. Кроме того, Эфендиева обвиняют в нарушении при распределении государственных санаториев. В ФСБ считают, что своими действиями он нанес бюджету республики ущерб на сумму 14 миллионов рублей.