«Исламское Государство» взяло на себя ответственность за стрельбу на военном параде в Иране
Террористическая группировка «Исламское Государство» (Прим. ред.: организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу на военном параде в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters. При этом отмечается, что организация не предоставила доказательств. Напомню, теракт на военном параде произошел сегодня утром. Четверо мужчин в военной форме открыли стрельбу по собравшимся. По последним данным, 24 человека убито, более 50 ранены.
Комментарии22
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pipan 22 сентября 2018 | 15:36
Ничего личного ,просто бизнес ! Ребята отрабатывают деньги Госдепа ! Нет терактов ,нет денег !
pavelmistery 22 сентября 2018 | 16:27
pipan: А зачем Госдепу теракт в Иране? Сможете объяснить? ))
osj99 22 сентября 2018 | 16:55
pavelmistery: новая методичка находится в разработке. Ольгино пока не может твердо объяснить. Впрочем, логика и не требуется. Главное добежать первым до форума и громко сказать "гаф". В принципе, это уже премиальные
serhio_25__ 22 сентября 2018 | 15:39
Если ИГИЛ, то читай США, Израиль и саудиты.
arye_11 22 сентября 2018 | 15:44
serhio_25__:
Сереженька.
Ты будешь смеяться, но именно так и получилось.
Сразу же после теракта иранцы обвинили даже не ИГИЛ, а враждебные арабские государства, то есть Саудию.
И в Израиле обомлели - как так? В Иране что-то случилось, а Израиль не обвинили. Обидно!
Но прошло 3-4 часа и Иран опомнился и исправился, в организации теракта напрямую обвинили Израиль.
pipan 22 сентября 2018 | 15:49
arye_11: А разве без участия жидов обходится хоть одна гадость в мире!? Возможно бывает что и обходится ,но ...ложечки нашлись а осадочек остался ! Репутация ,однако !)
arye_11 22 сентября 2018 | 15:56
pipan:
Извините.
С однодневной савушкинской сранью не контактирую
Пошел вон.
pipan 22 сентября 2018 | 15:59
arye_11: Ну ладно ,извиняю !)
zonda_3 22 сентября 2018 | 16:08
pipan: Сирийские? зенитчики сбивают российским С 200 российский же самолёт, виноват Израиль. Исламисты ИГ отстреливают исламистов из страж, виноват Израиль. Вода то хоть у тебя в кране есть?
serhio_25__ 22 сентября 2018 | 15:50
arye_11: Обычно Израиль во всем обвиняет Иран, а тут ответку не получили. Израильтяне в шоке.
Хотя все знают, кто стоит за ИГИЛ и прочими исламскими террористическими организациями.
arye_11 22 сентября 2018 | 16:00
serhio_25__:
О-о-о...
Я тебе еще не то скажу, Сереженька.
Месяц назад Иран обвинил Израиль в том, что тот перехватывает облака, плывущие в Иран, и потому в Иране сильнейшая засуха.
Весело у них там, в Иране.
Выдумщики они, веселуны. Видимо от вас нахватались веселых куплетов про кран без воды.
mayk18_10 22 сентября 2018 | 16:11
petervladov: Ну пока как тараканов уничтожают арабы россиян в Сирии и арабы персов и арабов и персы арабов..А еще славяне славян в Лугандоне как тараканов -но мир от этого все грязнееи грянее
cellena 22 сентября 2018 | 16:16
petervladov: Когда вы там тараканы друг друга уничтожите
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Ну... пока вы сами себя уничтожаете похуже тараканов, Сирия вам в помощь!
hastings 22 сентября 2018 | 15:59
arye_11: А вот свидетели говорят, что рядом видели несколько зловещих фигур с пейсами.
mayk18_10 22 сентября 2018 | 16:14
hastings: несколько зловейших фигур с пейсами-брата путена с ротенбергами и брата асада с эрдоганом?
zonda_3 22 сентября 2018 | 15:59
arye_11: Боевики- исламисты из ИГ расстреливают боевиков- исламистов из "страж исламской революции". Воистину, Ислам- религия мира
zollendorf 22 сентября 2018 | 16:04
zonda_3: В такие благородные дела лучше не вмешиваться, кабы не сглазить!
vinidbi 22 сентября 2018 | 16:14
zollendorf: .Побольше бы таких доюрых дел!!!
zonda_3 22 сентября 2018 | 16:32
zollendorf: У Путина хватило "благородства
kara 22 сентября 2018 | 15:51
ИГИЛ(запрещен в РФ), убивает Стражей революции и Израиль убивает Стражей революции. Типа одно дело делают? Надо выяснить. Кто кому помогает.
garik57 22 сентября 2018 | 16:25
Иран же объявил, что теракт осуществил Израиль! А тут ИГИЛ так не в строчку выступил.
sasass 22 сентября 2018 | 16:40
ИГ повержен Россией , но продолжает убивать больше ,чем раньше...