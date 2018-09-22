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15:30, 22 сентября 2018

«Исламское Государство» взяло на себя ответственность за стрельбу на военном параде в Иране

Террористическая группировка «Исламское Государство» (Прим. ред.: организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу на военном параде в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters. При этом отмечается, что организация не предоставила доказательств. Напомню, теракт на военном параде произошел сегодня утром. Четверо мужчин в военной форме открыли стрельбу по собравшимся. По последним данным, 24 человека убито, более 50 ранены.

Комментарии

22

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pipan 22 сентября 2018 | 15:36

Ничего личного ,просто бизнес ! Ребята отрабатывают деньги Госдепа ! Нет терактов ,нет денег !

pavelmistery 22 сентября 2018 | 16:27

pipan: А зачем Госдепу теракт в Иране? Сможете объяснить? ))

osj99 22 сентября 2018 | 16:55

pavelmistery: новая методичка находится в разработке. Ольгино пока не может твердо объяснить. Впрочем, логика и не требуется. Главное добежать первым до форума и громко сказать "гаф". В принципе, это уже премиальные

serhio_25__ 22 сентября 2018 | 15:39

Если ИГИЛ, то читай США, Израиль и саудиты.

arye_11 22 сентября 2018 | 15:44

serhio_25__:
Сереженька.
Ты будешь смеяться, но именно так и получилось.
Сразу же после теракта иранцы обвинили даже не ИГИЛ, а враждебные арабские государства, то есть Саудию.
И в Израиле обомлели - как так? В Иране что-то случилось, а Израиль не обвинили. Обидно!
Но прошло 3-4 часа и Иран опомнился и исправился, в организации теракта напрямую обвинили Израиль.

pipan 22 сентября 2018 | 15:49

arye_11: А разве без участия жидов обходится хоть одна гадость в мире!? Возможно бывает что и обходится ,но ...ложечки нашлись а осадочек остался ! Репутация ,однако !)

arye_11 22 сентября 2018 | 15:56

pipan:
Извините.
С однодневной савушкинской сранью не контактирую
Пошел вон.

pipan 22 сентября 2018 | 15:59

arye_11: Ну ладно ,извиняю !)

zonda_3 22 сентября 2018 | 16:08

pipan: Сирийские? зенитчики сбивают российским С 200 российский же самолёт, виноват Израиль. Исламисты ИГ отстреливают исламистов из страж, виноват Израиль. Вода то хоть у тебя в кране есть?

serhio_25__ 22 сентября 2018 | 15:50

arye_11: Обычно Израиль во всем обвиняет Иран, а тут ответку не получили. Израильтяне в шоке.
Хотя все знают, кто стоит за ИГИЛ и прочими исламскими террористическими организациями.

arye_11 22 сентября 2018 | 16:00

serhio_25__:
О-о-о...
Я тебе еще не то скажу, Сереженька.
Месяц назад Иран обвинил Израиль в том, что тот перехватывает облака, плывущие в Иран, и потому в Иране сильнейшая засуха.
Весело у них там, в Иране.
Выдумщики они, веселуны. Видимо от вас нахватались веселых куплетов про кран без воды.

(комментарий скрыт)

mayk18_10 22 сентября 2018 | 16:11

petervladov: Ну пока как тараканов уничтожают арабы россиян в Сирии и арабы персов и арабов и персы арабов..А еще славяне славян в Лугандоне как тараканов -но мир от этого все грязнееи грянее

cellena 22 сентября 2018 | 16:16

petervladov: Когда вы там тараканы друг друга уничтожите
============================================
Ну... пока вы сами себя уничтожаете похуже тараканов, Сирия вам в помощь!

hastings 22 сентября 2018 | 15:59

arye_11: А вот свидетели говорят, что рядом видели несколько зловещих фигур с пейсами.

mayk18_10 22 сентября 2018 | 16:14

hastings: несколько зловейших фигур с пейсами-брата путена с ротенбергами и брата асада с эрдоганом?

zonda_3 22 сентября 2018 | 15:59

arye_11: Боевики- исламисты из ИГ расстреливают боевиков- исламистов из "страж исламской революции". Воистину, Ислам- религия мира

zollendorf 22 сентября 2018 | 16:04

zonda_3: В такие благородные дела лучше не вмешиваться, кабы не сглазить!

vinidbi 22 сентября 2018 | 16:14

zollendorf: .Побольше бы таких доюрых дел!!!

zonda_3 22 сентября 2018 | 16:32

zollendorf: У Путина хватило "благородства

kara 22 сентября 2018 | 15:51

ИГИЛ(запрещен в РФ), убивает Стражей революции и Израиль убивает Стражей революции. Типа одно дело делают? Надо выяснить. Кто кому помогает.

garik57 22 сентября 2018 | 16:25

Иран же объявил, что теракт осуществил Израиль! А тут ИГИЛ так не в строчку выступил.

(комментарий скрыт)

sasass 22 сентября 2018 | 16:40

ИГ повержен Россией , но продолжает убивать больше ,чем раньше...

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