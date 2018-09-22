«Исламское Государство» взяло на себя ответственность за стрельбу на военном параде в Иране

Террористическая группировка «Исламское Государство» (Прим. ред.: организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу на военном параде в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters. При этом отмечается, что организация не предоставила доказательств. Напомню, теракт на военном параде произошел сегодня утром. Четверо мужчин в военной форме открыли стрельбу по собравшимся. По последним данным, 24 человека убито, более 50 ранены.