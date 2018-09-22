Постпред РФ в ООН назвал «отвлекающим маневром» слова о катастрофе в связи с планируемой атакой войск в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал «отвлекающим маневром» слова о гуманитарной катастрофе в Идлибе в связи с планируемой атакой правительственных войск в Сирии. Такое мнение он выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Когда Идлиб вернется к Сирии под омофор Дамаска, Сирия будет практически освобождена от крупных очагов террористического присутствия. Что тогда останется в Сирии? Северо-восток, где незаконно присутствуют американские войска. Есть и другие незаконные присутствия в Сирии. Обсуждать кроме этого будет нечего. Поэтому Идлиб, если хотите, это такое отвлекающий маневр от того, что происходит в других частях Сирии», — сказал он.
В.Небензя подчеркнул, что американская коалиция «сравняла с землей» город Ракка на севере Сирии, однако, по его словам, в Совете безопасности никто не называл это «гуманитарной катастрофой».
В.Небензя отметил, что российская сторона давно предлагает отделить умеренную оппозицию в Сирии от террористов, однако, несмотря на обещания, американские партнеры не стремятся к этому из-за поддержки оппозиционных сирийскому правительству отрядов. По его словам, бывшему госсекретарю США Джону Керри после обещания заняться этим «надавали по рукам».
В конце августа эксперты ООН заявили, что готовящаяся военная операция сирийской армии в провинции Идлиб может привести к самой серьезной гуманитарной катастрофе за всю время вооруженного конфликта в Сирии.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tunis 22 сентября 2018 | 15:16
То есть, небендзеныш целиком и полностью ориентирован в замыслах России, когда, кого и как она собралась уничтожить.
Спасибо, небендзеныш, за твою жертву.
Ты успешно сдал всю рашку и все её коварные планы.
gordy 22 сентября 2018 | 15:21
Его слова - звонок парадной двери?
yralez 22 сентября 2018 | 15:18
Понеслась небензя по кчкам
novirusic 22 сентября 2018 | 15:19
Как РНебензя юдруга Эрдогана выругал неаккуратно.
Это он из-за того, Что Путину пришлось отступить перед Эрдоганом.
Ас ад не будет вводить войска в Идлиб.
Это решил Эрдоган и Пвтину пришлось согласиться.
--
Эрдоган призвал Москву и Тегеран не превращать Идлиб в «кровавое озеро» 07.09.2018 - 16:40 На встрече лидеров России, Ирана и Турции Реджеп Эрдоган выступил категорически против военной операции армии Сирии в Идлибе. Он призвал Владимира Путина и Хасана Роухани не превращать Идлиб в «кровавое озеро» Сирийскую провинцию Идлиб нельзя отдавать «на милость» президенту Сирии Башару Асаду, Анкара не хочет, чтобы эта провинция превратилась в «кровавое озеро», заявил в ходе трехсторонних переговоров в Тегеране президент Турции Реджеп Эрдоган. «Мы хотим, чтобы Идлиб не превратился в кровавое озеро, и в качестве ваших друзей хотим, чтобы вы также поддержали эти усилия», — сказал Эрдоган. «Мы не должны отдать этот регион на милость режиму Асада», — продолжил он (цитата по «Интерфаксу»).
================
Конечно Эрдогана ругать нельзя, приходится США за него отдуваться, тяжело им, от Небези достается не первый раз.
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 15:20
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
andre_klimov 22 сентября 2018 | 15:21
По-моему самое время появиться новому глаголу "to nebenzya" по аналогии, как появился новоязовский глагол "to kerzhakov"...