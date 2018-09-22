Постпред РФ в ООН назвал «отвлекающим маневром» слова о катастрофе в связи с планируемой атакой войск в Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал «отвлекающим маневром» слова о гуманитарной катастрофе в Идлибе в связи с планируемой атакой правительственных войск в Сирии. Такое мнение он выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Когда Идлиб вернется к Сирии под омофор Дамаска, Сирия будет практически освобождена от крупных очагов террористического присутствия. Что тогда останется в Сирии? Северо-восток, где незаконно присутствуют американские войска. Есть и другие незаконные присутствия в Сирии. Обсуждать кроме этого будет нечего. Поэтому Идлиб, если хотите, это такое отвлекающий маневр от того, что происходит в других частях Сирии», — сказал он.

В.Небензя подчеркнул, что американская коалиция «сравняла с землей» город Ракка на севере Сирии, однако, по его словам, в Совете безопасности никто не называл это «гуманитарной катастрофой».

В.Небензя отметил, что российская сторона давно предлагает отделить умеренную оппозицию в Сирии от террористов, однако, несмотря на обещания, американские партнеры не стремятся к этому из-за поддержки оппозиционных сирийскому правительству отрядов. По его словам, бывшему госсекретарю США Джону Керри после обещания заняться этим «надавали по рукам».

В конце августа эксперты ООН заявили, что готовящаяся военная операция сирийской армии в провинции Идлиб может привести к самой серьезной гуманитарной катастрофе за всю время вооруженного конфликта в Сирии.