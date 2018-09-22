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15:03, 22 сентября 2018

В Забайкалье на директора рудника завели уголовное дело из-за невыплаты зарплат шахтерам

Работники предприятия несколько раз устраивали забастовки и голодовки, добиваясь получения денег.

Последнюю забастовку горняки объявили в конце июля – работу приостановили почти 100 человек, 33 из них начали голодовку. Позже к ним присоединилось еще 27 человек. Поводом для протеста стала уже привычная для шахтеров Дарасунского рудника задержка зарплаты. Правда, на этот раз предприятие задолжало им деньги за два месяца на общую сумму более 30 миллионов рублей. В связи с этим прокуратура возбудила административное дело в отношении руководства рудника. Позже стало известно, что рабочим начали выплачивать зарплату, и они прервали акцию. А с начала августа предприятие на два месяца приостановило работу из-за финансовых проблем. Руководство объявило о том, что оборудование почти полностью изношено и для восстановления добычи нужны деньги. Сегодня же Следственный комитет сообщил, что на бывшего гендиректора рудника Евгения Рогалева заведено уголовное дело, по которому ему грозит до трех лет лишения свободы.

Систематические задержки зарплат на предприятии происходили и раньше, и шахтеры также пытались добиться выплат забастовками. Так в мае прошлого года более 80 горняков отказывались выйти из шахты на поверхность. Спустя три месяца 50 шахтеров объявили голодовку.

Комментарии

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sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 15:22

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

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