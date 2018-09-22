Власти Эквадора, по некоторым данным, пытались назначить Джулиана Асаанжа советником своего посольства в Москве

Однако от этого пришлось отказаться из-за позиции британских властей.

Специальное назначение Джулиана Ассанжа президент Эквадора Ленин Морено одобрил еще в конце прошлого года, утверждает Reuters. Сам термин «специальное назначение» используется в случае, когда глава государства хочет назначить на дипломатическую службу непрофессиональных дипломатов, поясняет агентство. Ассанж должен был выполнять функции советника в посольстве Эквадора в России, где бы ему не грозила выдача в Швецию или даже в США. Как следует из письма британского МИДа, которое оказалось в распоряжении агентства, в Лондоне предупредили, что не будут принимать во внимание такое решение, и Ассанж в их понимании не будет обладать какими-либо привилегиями и иммунитетом в рамках Венской конвенции. Вскоре после этого назначение основателя Wikileaks было отозвано. Представители Ассанжа, который уже 5 лет укрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, эти сведения не комментируют, ответа от эквадорских властей пока еще не последовало.

Газета The Guardian накануне написала, что российские дипломаты в прошлом году якобы обсуждали с людьми из окружения Ассанжа возможность его побега из Великобритании. И от этого плана в итоге решили отказаться. Российский МИД эту информацию опровергал.