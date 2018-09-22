«Фонтанка» нашла россиян, у которых номера загранпаспортов схожи с теми, что указаны в документах Петрова и Боширова
«Фонтанка» нашла еще нескольких россиян, у которых номера заграничных паспортов схожи с теми, что указаны в документах Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в Британии в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Все они зарегистрированы по одному адресу, рассказал «Эху Москвы» автор расследования Александр Ермаков.
Издание «Фонтанка» нашло еще несколько россиян, у которых номера загранпаспортов похожи на те, что указаны в документах Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых британскими властями в покушении на убийство Скрипалей. Все они зарегистрированы по одному адресу, — рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор расследования, корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Александр Ермаков.
«Мы нашли несколько фамилий людей, которые обладают паспортами, выданными примерно в то же самое время, и тем же самым органом, что и Александру Петрову и Руслану Боширову. И во всех этих паспортах отмечено место проживания – Хорошевское шоссе 76 Б. Это адрес штаб-квартиры Главного управления Генштаба Минобороны России», — рассказал он. По данным расследователей, серии и номера паспортов Петрова и Боширова отличаются только последними тремя цифрами. Схожий номер паспорта был у сотрудника ГРУ Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого разыскивает Черногория по линии Интерпола за попытку переворота.
«Нам повезло, мы поговорили с одним из обладателей этих паспортов — Александром Поляковым, он подтвердил, что это его настоящее имя, и в настоящее время он пенсионер, и также он подтвердило, что он работал в Главном управлении Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ). Он заявил, что паспорт он получал в частном порядке. Близость серий и номеров при оформлении Петрова, Боширова и Широкова и при выдаче загранпаспортов могла навести на мысль на то, что там чуть ли не списком подавали в ФМС, и также они коллективно эти паспорта получали», — сказал А.Ермаков.
Ранее о том, что по номерам заграничных паспортов можно вычислить агентов российской военной разведки, сообщило издание The Insider, которое совместно с группой Bellingcat расследует факты, связанные с А.Петровым и Р.Бошировым.
Ранее о том, что по номерам заграничных паспортов можно вычислить агентов российской военной разведки, сообщило издание The Insider, которое совместно с группой Bellingcat расследует факты, связанные с Петровым и Бошировым.
Комментарии11
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sokolok61 22 сентября 2018 | 15:05
Ещё никогда Штирлиц не был так близко к провалу...
gordy 22 сентября 2018 | 15:17
"...по номерам заграничных паспортов можно вычислить агентов российской военной разведки,...."
Вот позорище?
kotbajune 22 сентября 2018 | 15:21
Новости науки
"... по номерам загранпаспортов можно вычислить агентов российской военной разведки..."
Производители кофейной гущи в ярости и негодовании!!!
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 15:23
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
tv_victim 22 сентября 2018 | 15:06
И что? Это просто клуб любителей Солсберецкого собора. ФИГЛИ, У НЕГО ОДИН ШПИЛЬ 123 МЕТРА!
askol2016 22 сентября 2018 | 15:09
В английском Скрипалево надо поискать
pipan 22 сентября 2018 | 15:12
После слова -"Фонтанка " ,читать бред наркоманов от подпиндосных пропагандонов можно не читать !)
tv_victim 22 сентября 2018 | 15:14
pipan: Вот если бы киселятина или соловьиный помет, тогда да, зачитаться можно!
pipan 22 сентября 2018 | 15:20
tv_victim: мне больше навальнятина и гавнопольщина нравится , смешные они !) Вот только джамилятину мы уже не почитаем ,пичалька !)
glebbalbesov 22 сентября 2018 | 15:14
И это те же люди, что помогли Трампу выиграть? Вы уж как то определитесь....
permsky_valenok 22 сентября 2018 | 15:24
Вероятно, даже цвет паспортов - и тот схож.