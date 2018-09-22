«Фонтанка» нашла россиян, у которых номера загранпаспортов схожи с теми, что указаны в документах Петрова и Боширова

«Фонтанка» нашла еще нескольких россиян, у которых номера заграничных паспортов схожи с теми, что указаны в документах Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в Британии в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Все они зарегистрированы по одному адресу, рассказал «Эху Москвы» автор расследования Александр Ермаков.

Издание «Фонтанка» нашло еще несколько россиян, у которых номера загранпаспортов похожи на те, что указаны в документах Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых британскими властями в покушении на убийство Скрипалей. Все они зарегистрированы по одному адресу, — рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор расследования, корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Александр Ермаков.

«Мы нашли несколько фамилий людей, которые обладают паспортами, выданными примерно в то же самое время, и тем же самым органом, что и Александру Петрову и Руслану Боширову. И во всех этих паспортах отмечено место проживания – Хорошевское шоссе 76 Б. Это адрес штаб-квартиры Главного управления Генштаба Минобороны России», — рассказал он. По данным расследователей, серии и номера паспортов Петрова и Боширова отличаются только последними тремя цифрами. Схожий номер паспорта был у сотрудника ГРУ Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого разыскивает Черногория по линии Интерпола за попытку переворота.

«Нам повезло, мы поговорили с одним из обладателей этих паспортов — Александром Поляковым, он подтвердил, что это его настоящее имя, и в настоящее время он пенсионер, и также он подтвердило, что он работал в Главном управлении Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ). Он заявил, что паспорт он получал в частном порядке. Близость серий и номеров при оформлении Петрова, Боширова и Широкова и при выдаче загранпаспортов могла навести на мысль на то, что там чуть ли не списком подавали в ФМС, и также они коллективно эти паспорта получали», — сказал А.Ермаков.

Ранее о том, что по номерам заграничных паспортов можно вычислить агентов российской военной разведки, сообщило издание The Insider, которое совместно с группой Bellingcat расследует факты, связанные с А.Петровым и Р.Бошировым.

Ранее о том, что по номерам заграничных паспортов можно вычислить агентов российской военной разведки, сообщило издание The Insider, которое совместно с группой Bellingcat расследует факты, связанные с Петровым и Бошировым.