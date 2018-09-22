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14:32, 22 сентября 2018

Россия отказалась от участия в совместном с NASA проекте по созданию окололунной станции Gateway

Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях. Он добавил, что «мы можем создать лунную научную станцию вместе со странами БРИКС». В прошлом году Россия и США подписали заявление о совместной работе над созданием международной обитаемой станцией. Первоначально ее планируется использовать для изучения луны и дальнего космоса, а затем – в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс. Предполагалось, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль.

Комментарии

22

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ss2020 22 сентября 2018 | 14:36

Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин: гвозди закончились...!)))

sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:46

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

serhio_25__ 22 сентября 2018 | 15:00

ss2020: Какие могут быть совместные проекты со страной, которая нас на государственном уровне называет врагом? Никаких проектов с США сейчас делать нельзя.

polikarpich 22 сентября 2018 | 14:37

А Россия, похоже, просто не в состоянии создать для станции шлюзовой модуль.

serhio_25__ 22 сентября 2018 | 14:56

polikarpich: А США не в состоянии не то что запустить человека в космос, а даже создать космический двигатель.

sensei54 22 сентября 2018 | 15:00

polikarpich: Скорее, не стала принимать условия NASA. Мнение сугубое, но очень вероятно, что нам предложили ввести на НПЦ Хруничева американский ОТК.

demosua 22 сентября 2018 | 14:37

" Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях" - ах...ть! Ну будете на двадцать вторых...

shmuel63 22 сентября 2018 | 14:50

demosua: В Сирии так и происходит - ее людей и технику гробят (в хронологическом порядке ) турки, американцы, Асад

serhio_25__ 22 сентября 2018 | 14:58

demosua: ""Ну будете на двадцать вторых... "" - сказал укроп со дна. До майдана Украина запускала ракеты в космос, а что сейчас? Как там обещанные Парашей украинские спутники?

chernyij 22 сентября 2018 | 14:38

Я, пожалуй, тоже откажусь.

manes 22 сентября 2018 | 14:39

Идея батута показалась перспективней...

piterjanis 22 сентября 2018 | 14:40

Правильно да? У нас ведь народ голодает,а тут деньги на ерунду тратить.Правда?

pipan 22 сентября 2018 | 14:45

piterjanis: Конечно правда ! Это же азы талмуда нашей либерды ! Пусть хохлы пиндосам вместо модуля самую большую вышиванку свяжут ,ну или тризуб из говна слепят !)

tv_victim 22 сентября 2018 | 14:46

Идиотизм на марше....

petervladov 22 сентября 2018 | 14:54

Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях.
=============================
Возьмите там хохло-Украину. Они кредитами МВФ оплатят за счёт кастрюлеголовых хоть на шестых ролях.

ihtamnet 22 сентября 2018 | 14:54

Ну да, там тырить не прокатит.

ursu 22 сентября 2018 | 14:54

Впечатление, что не только собачку, но и Рогозина тоже в сосуд с водой кверху ногами запихивали. В башке от долгого кислородного голодания один вакуум остался...

opponent70 22 сентября 2018 | 14:56

\\Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях.\\
Со своей рукожопостью рогозинцы непригодны даже для "массовки"! Если только в сооружении батута с просверленными дырками по вине израильтян...

serg571 22 сентября 2018 | 15:00

Ну и славненько. А не то эти м...ки и в космосе начнут строить Новороссию.

jetsam 22 сентября 2018 | 15:04

дырка от бублика - наша самая главная скрепа.
мы ее не променяем!
мы сами выкинем триллиарды бабла в окололунную дырку!
сами!
нехай пенсионеры сдохнут, все равно им пенсий не видать скоро,
но мы забублим дерибсасок и вротенбергов виолончелями по самое небалуй!
вперед, к черной дыре священных скреп, да прибудет с нами непахан-нецарь-вошьдь!

nigilist1977 22 сентября 2018 | 15:07

Рогозин что-то может создать? Уже смешно.

zollendorf 22 сентября 2018 | 15:26

Он добавил, что «мы можем создать лунную научную станцию вместе со странами БРИКС»//

Только надо заранее договориться в чьих территориальных водах ее утопить. Не забывать, что мировой океан не резиновый!

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