Россия отказалась от участия в совместном с NASA проекте по созданию окололунной станции Gateway
Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях. Он добавил, что «мы можем создать лунную научную станцию вместе со странами БРИКС». В прошлом году Россия и США подписали заявление о совместной работе над созданием международной обитаемой станцией. Первоначально ее планируется использовать для изучения луны и дальнего космоса, а затем – в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс. Предполагалось, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль.
Комментарии22
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ss2020 22 сентября 2018 | 14:36
Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин: гвозди закончились...!)))
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:46
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serhio_25__ 22 сентября 2018 | 15:00
ss2020: Какие могут быть совместные проекты со страной, которая нас на государственном уровне называет врагом? Никаких проектов с США сейчас делать нельзя.
polikarpich 22 сентября 2018 | 14:37
А Россия, похоже, просто не в состоянии создать для станции шлюзовой модуль.
serhio_25__ 22 сентября 2018 | 14:56
polikarpich: А США не в состоянии не то что запустить человека в космос, а даже создать космический двигатель.
sensei54 22 сентября 2018 | 15:00
polikarpich: Скорее, не стала принимать условия NASA. Мнение сугубое, но очень вероятно, что нам предложили ввести на НПЦ Хруничева американский ОТК.
demosua 22 сентября 2018 | 14:37
" Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях" - ах...ть! Ну будете на двадцать вторых...
shmuel63 22 сентября 2018 | 14:50
demosua: В Сирии так и происходит - ее людей и технику гробят (в хронологическом порядке ) турки, американцы, Асад
serhio_25__ 22 сентября 2018 | 14:58
demosua: ""Ну будете на двадцать вторых... "" - сказал укроп со дна. До майдана Украина запускала ракеты в космос, а что сейчас? Как там обещанные Парашей украинские спутники?
chernyij 22 сентября 2018 | 14:38
Я, пожалуй, тоже откажусь.
manes 22 сентября 2018 | 14:39
Идея батута показалась перспективней...
piterjanis 22 сентября 2018 | 14:40
Правильно да? У нас ведь народ голодает,а тут деньги на ерунду тратить.Правда?
pipan 22 сентября 2018 | 14:45
piterjanis: Конечно правда ! Это же азы талмуда нашей либерды ! Пусть хохлы пиндосам вместо модуля самую большую вышиванку свяжут ,ну или тризуб из говна слепят !)
tv_victim 22 сентября 2018 | 14:46
Идиотизм на марше....
petervladov 22 сентября 2018 | 14:54
Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях.
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Возьмите там хохло-Украину. Они кредитами МВФ оплатят за счёт кастрюлеголовых хоть на шестых ролях.
ihtamnet 22 сентября 2018 | 14:54
Ну да, там тырить не прокатит.
ursu 22 сентября 2018 | 14:54
Впечатление, что не только собачку, но и Рогозина тоже в сосуд с водой кверху ногами запихивали. В башке от долгого кислородного голодания один вакуум остался...
opponent70 22 сентября 2018 | 14:56
\\Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях.\\
Со своей рукожопостью рогозинцы непригодны даже для "массовки"! Если только в сооружении батута с просверленными дырками по вине израильтян...
serg571 22 сентября 2018 | 15:00
Ну и славненько. А не то эти м...ки и в космосе начнут строить Новороссию.
jetsam 22 сентября 2018 | 15:04
дырка от бублика - наша самая главная скрепа.
мы ее не променяем!
мы сами выкинем триллиарды бабла в окололунную дырку!
сами!
нехай пенсионеры сдохнут, все равно им пенсий не видать скоро,
но мы забублим дерибсасок и вротенбергов виолончелями по самое небалуй!
вперед, к черной дыре священных скреп, да прибудет с нами непахан-нецарь-вошьдь!
nigilist1977 22 сентября 2018 | 15:07
Рогозин что-то может создать? Уже смешно.
zollendorf 22 сентября 2018 | 15:26
Он добавил, что «мы можем создать лунную научную станцию вместе со странами БРИКС»//
Только надо заранее договориться в чьих территориальных водах ее утопить. Не забывать, что мировой океан не резиновый!