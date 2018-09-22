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14:32, 22 сентября 2018

Павел Грудинин призвал сажать учителей, которые участвовали в фальсификациях на выборах

Экс-кандидат от КПРФ на выборах президента России Павел Грудинин призвал сажать учителей, которые участвовали в фальсификациях на выборах.

«…самый большой удар по законности в России, по государственности России, — это фальсификация выборов. Члены избирательных комиссий, председатели избирательных комиссий, председатели ТИКов — они должны знать, что они не уйдут ответственности, если начнут делать то, что делали в Приморье, и то, что делали, пока как будто бы были незамеченными», — сказал Грудинин. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев призвал кандидатов на пост губернатора Приморского края забрать из правоохранительных органов заявления, которые они подали в отношении председателей участковых комиссий, где работают учителя, замдиректора школ и воспитатели детских садов.

Комментарии

29

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sokolok61 22 сентября 2018 | 14:37

И это - правильно !

sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:46

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

serhio_25__ 22 сентября 2018 | 14:49

sokolok61: ""И это - правильно ! "" - что в этом правильного? Бедных учителей заставили это делать начальники, а сажать будем учителей??? Офигенный у нас народный коммунист Грудини. Все ради защиты прав народа.

rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 15:00

serhio_25__:

Похоже на отключение Киевом от водо и электроснабжения оккупируемых Россией крымчан, которых украинцы считают своими гражданами.

aleks_3310 22 сентября 2018 | 15:15

serhio_25__: А отвечает прежде всего каждый за своё деяние. При чем тут что кто то заставляет!
Меня ни кто не сможет заставить вычислить вас и покалечить!

serhio_25__ 22 сентября 2018 | 15:20

aleks_3310: При том, что учителя бюджетники и вся их жизнь зависит от местных властей. Там различные надбавки и доплаты, там служебное жилье может быть, там различные взыскания, вплоть до увольнения - все это зависит от местных властей. Хорошо быть храбрым на диване, посмотрел бы я на тебя в подобной ситуации.

serhio_25__ 22 сентября 2018 | 15:23

aleks_3310: ""Меня ни кто не сможет заставить вычислить вас и покалечить! ""
Род занятий
Юриспруденция
Место работы
бездельник
Сразу видно слова настоящего юриста. Школа юриспруденции от Фейгина или Навального? Поэтому и безработный?

danko1 22 сентября 2018 | 14:55

sokolok61: Государственность реальную в России Путин давно уни чтожил,
А эта наглая фальсификация просто показала лживость выборов повсюду, что означает нелегитимность всей власти, от президента до муниципалитетов.

serhio_25__ 22 сентября 2018 | 15:11

danko1: ""Государственность реальную в России Путин давно уни чтожил,"" - ахахахах, бабка, ты совсем из ума выжила? Расскажи мне про государственность в России в 90е?

""А эта наглая фальсификация просто показала лживость выборов повсюду,"" - очередная бабкинская ложь. Это было в 90е, когда губернаторы просто априори не проигрывали выборы. Да что там губернаторы. Ельцин с рейтингов в 3% выборы выигрывал.
А сейчас произошло то, что сама власть и вынесла на общественное обозрение и сама отменила эти выборы. Что в 90е просто было не возможно. Путин добился того, что фальсификация на выборах становится сразу видна, а сами выборы отменяются.

romantik56 22 сентября 2018 | 14:40

Это должно быть само собой разумеющееся...

demosua 22 сентября 2018 | 14:40

коммунистам теперь учителя мешают? А как там кремлёвская группировка? Помогает?

isnowanaarene 22 сентября 2018 | 15:19

demosua: Мне тоже мешают. Не учителя, нет, суки, продавшиеся за отгул и смешные копейки.

nick_grinevitsky 22 сентября 2018 | 14:41

О... как! Зампред ЦИК РФ за то, чтобы "концы в воду". Дескать, подневольные... что с них взять... Лучшего доказательства отсутствия честных выборов и не требуется...

tv_victim 22 сентября 2018 | 14:41

Только учителей? А если пред или член комиссии не учитель? Или на пенсии? А заказчиков этого паскудства сажать не надо? Ну, тех кто команды на подлог отдавал? А бородатая женщина опять ни при чем? А незаменимый?

serg571 22 сентября 2018 | 14:43

Сажать нужно власть, которая организует эти фальсификации.
А учителя - это только подневольные холопы.

condor00 22 сентября 2018 | 14:46

А они ли самые крайние?

nigilist1977 22 сентября 2018 | 14:47

Смешная надувная резиновая коммунистка этот Грудинин. Клубничка прямо. Усы так и не сбрил, теперь вот за учителей взялся - за подневольный по сути народ. Мразота, одним словом.

yralez 22 сентября 2018 | 14:47

Учителялки это путинский авангард.
Именно с них начинается растление людей.

trans 22 сентября 2018 | 14:49

Вон за митинги на 20-30 суток сажают и штрафы по 150-250 тыс. рублей суд выписывает. А фальсификаторам выборов все сходит с рук, и не только учителям.

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maxme Максимов Максим 22 сентября 2018 | 14:49

Запрет работы в образовании - чему эти подонки детей могут научить.

manes 22 сентября 2018 | 14:49

Уголовка за подделку результатов выборов никто не отменял

stichirichi 22 сентября 2018 | 14:49

начиная с учителей и дальше, ступенька за ступенькой...а кто же будет на самом верху?))))

alexakimfaa 22 сентября 2018 | 14:57

Прав Павел Грудинин - какая разница учитель,директор школы или воспитатель?..Совершили злостное уголовное преступление (фальсификация выборов) - пожалуйте в тюрьму!..

forum_participant 22 сентября 2018 | 15:00

Надо отменить выборы губернатлрлв. Есть глава государства, он за все отвечает поэтому пусть и назначает сам губернаторов. А то может получиться лебедь, рак и щука. У нас тут не Америка..

jamba 22 сентября 2018 | 15:00

!!! Представляете, и это ЖУЛЬЕ с учительскими дипломами, поучают чему то детей?;))) Можно бесконечно выслушивать их жалостливые рассказы о трудной и зависимой участи учителя в России, но это все бред. У человека всегда есть выбор - быть или не быть подлецом! Судя по тому, что они соглашаются жулить, они избрали роли подлецов и негодяеев!

drulyk 22 сентября 2018 | 15:01

Если Учителя - исполнители, то кто тогда главный заказчик.

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demosua 22 сентября 2018 | 15:05

ну уж если в Приморье на выборах двух прокремлевских кандидатов такие фальсификации, представляете, что в Крыму было на референдуме?

drulyk 22 сентября 2018 | 15:11

demosua: это был Крымский учительский （педагогический）симпозиум, с обязательной явкой.

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sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 15:22

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

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