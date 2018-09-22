Акции против пенсионной реформы проходят сегодня по всей России
Участники акции КПРФ в Барнауле приняли резолюцию, в которой призвали руководство страны отказаться от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния населения.
В Красноярске краевые профсоюзы собрали подписи более 60 тысяч жителей региона, не согласных с повышением пенсионного возраста.
Митинги прошли также в Абакане, Иркутске и Омске и других городах.
В Москве митинг левых сил прошел на проспекте академика Сахарова.
Комментарии5
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sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:47
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
mosser 22 сентября 2018 | 15:06
sofia_maltseva: Собянин это ты?
ed10075 22 сентября 2018 | 15:01
Всецело поддерживаю и желаю успехов митингующим!
mosser 22 сентября 2018 | 15:04
Рабы!
demosua 22 сентября 2018 | 15:13
"приняли резолюцию, в которой призвали руководство страны отказаться от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния населения." - а других решений нет. В нулевые благосостояние повысили за счет природных ресурсов и благоприятных мировых ценовых условий на них. Но так же вечно продолжаться не может...