Дмитрий Крепкин, осужденный на полтора года лишения свободы за участие в акции «26 марта», досрочно вышел на свободу
Суд принял такое решение согласно закону «день за полтора», — сообщает ОВД-Инфо. Крепкина обвиняли в нападении на полицейского. По мнению следствия и суда, участник акции ударил сотрудника Росгвардии и дернул его за форму. Сам Крепкин вину не признал и заявил, что ударил по резиновой дубинке, которую держал росгвардеец. Правозащитный центр «Мемориал» признал Дмитрия Крепкина политзаключенным.
Комментарии4
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rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 14:41
Дмитрий Крепкин, осужденный на полтора года лишения свободы за участие в акции «26 марта», досрочно вышел на свободу...
И как теперь его зовут, Диана Крепкина?
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:47
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
nina51 22 сентября 2018 | 14:50
ну это похоже ненадолго
i_c_e 22 сентября 2018 | 15:06
Надо статью вводить «за удары по дубинкам». Что-то проглядела Дума.