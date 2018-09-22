Дмитрий Крепкин, осужденный на полтора года лишения свободы за участие в акции «26 марта», досрочно вышел на свободу...

Суд принял такое решение согласно закону «день за полтора», — сообщает ОВД-Инфо. Крепкина обвиняли в нападении на полицейского. По мнению следствия и суда, участник акции ударил сотрудника Росгвардии и дернул его за форму. Сам Крепкин вину не признал и заявил, что ударил по резиновой дубинке, которую держал росгвардеец. Правозащитный центр «Мемориал» признал Дмитрия Крепкина политзаключенным.