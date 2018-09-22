В Дагестане задержан заместитель руководителя администрации
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане исполняющего обязанности заместителя руководителя
администрации главы и правительства республики Исмаила Эфендиева, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник.
Комментарии8
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hrenvam 22 сентября 2018 | 14:35
Разве - это новость ?
Вот когда в Чечне задержат академика...
arye_11 22 сентября 2018 | 14:37
hrenvam:
Ну, зачем вы так сразу - "окодемика"?
Любого из его администрации будет достаточно.
tv_victim 22 сентября 2018 | 14:39
arye_11: Для чего достаточно? Для третьей чеченской?
vinidbi 22 сентября 2018 | 15:23
tv_victim: Но вы же терпилы лучше будете так и дальше смштреть не его с каждым днем все увеличившееся выкрутасы и слать дань увеличевшуюся с каждым годом!!!
doubleman 22 сентября 2018 | 14:39
Исмаил ни в чем не уиновный
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:47
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
mosser 22 сентября 2018 | 14:56
А в москве когда?
piter_ug 22 сентября 2018 | 15:01
//заместитель руководителя администрации//
Автоматически возникает вопрос, почему не руководитель?