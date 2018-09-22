Постпред РФ в ООН Небензя призвал расширить Совбез ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки

Необходимо провести реформу Совета безопасности ООН, в частности расширив состав его членов за счет развивающихся стран Азии, Латинской Америки и Африки. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» выразил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Совет безопасности не отражает сложившегося в мире баланса сил. Мы выступаем за то, чтобы Совбез был расширен, но только за счет развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Потому что западных стран в Совете безопасности предостаточно и так», — сказал он.

Однако В.Небензя подчеркнул, что поддерживает предложения увеличить число стран в Совете безопасности до 20-21. Он полагает, что инициативы некоторых коллег по включению в Совет 10-15 новых представителей могут значительно ухудшить его эффективность и привести к кардинальным изменениям принципов его работы.

В настоящий момент в Совет безопасности ООН входят 15 стран.