Постпред РФ в ООН Небензя призвал расширить Совбез ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки
Необходимо провести реформу Совета безопасности ООН, в частности расширив состав его членов за счет развивающихся стран Азии, Латинской Америки и Африки. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» выразил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
«Совет безопасности не отражает сложившегося в мире баланса сил. Мы выступаем за то, чтобы Совбез был расширен, но только за счет развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Потому что западных стран в Совете безопасности предостаточно и так», — сказал он.
Однако В.Небензя подчеркнул, что поддерживает предложения увеличить число стран в Совете безопасности до 20-21. Он полагает, что инициативы некоторых коллег по включению в Совет 10-15 новых представителей могут значительно ухудшить его эффективность и привести к кардинальным изменениям принципов его работы.
В настоящий момент в Совет безопасности ООН входят 15 стран.
Комментарии4
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jetsam 22 сентября 2018 | 14:34
наоборот!!!
надо сократить!!!!!!!!!!!!!!!!!
выкинуть рф и сразу пойдет работа.......
вот увидите.
асад в шоке...
nick_grinevitsky 22 сентября 2018 | 15:06
jetsam:
Проблема, которая может возникнуть перед Москвой, заключается в особом статусе Российской Федерации в ООН. Не объявляя себя преемником, она заняла место СССР на основании письма президента РСФСР Б.Н. Ельцина от 24 декабря 1991 г. на имя ген.секретаря ООН. В этом письме Б.Н. Ельцин информировал о том, что РСФСР будет осуществлять работу в органах ООН, заменяя СССР (последний ещё существовал!) и с согласия всех 11 стран - членов СНГ (без стран Прибалтики). Последнего, увы, в составе СНГ никогда не было. Та же Украина - учредитель, наряду с Россией и Белоруссией, но членом СНГ так и не стала, Грузия вышла из состава организации в 2009. Ряд стран-бывших республик СССР вступили в СНГ значительно позже декабря 1991 г. Да и в самом Уставе ООН при перечислении постоянных членов СБ так и числится СССР. При создании ООН в 1945 г. помимо самого СССР в состав учредителей вошли Белоруссия и Украина, РСФСР - нет. При желании, вполне допускаю, что работа представителей России в ООН может быть приостановлена решением Ген. ассамблеи до разрешения юридических неясностей. Ну... не было ещё такого! Они, эти юридические неясности, (прецедент!) в свою очередь, потребуют создание и выработку заключения специальной комиссии. И Москва может оказаться в незавидном и унизительном положении... Не хотелось бы! И есть ведь выход, смею заметить, в лице Союзного государства России и Белоруссии, формально существующего с 1997 года...
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:47
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
eternity88 22 сентября 2018 | 15:26
Че так "завуалировано"? Сказал бы уже прямо, не бездя, так сказать - Цантрально-Африканская Республика, Сирийская Арабская Республика и Весенуэла.