Постпред РФ в ООН отметил, что для решения проблемы ядерного вооружения КНДР необходимо не только вводить санкции
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отметил, что для решения проблемы ядерного вооружения КНДР недостаточно вводить против страны санкции. Необходима организация шестисторонних переговоров с участием всех стран региона, сообщил он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Гарантии безопасности должны относиться ко всем странам региона, поэтому наше, южнокорейское, японское и китайское участие неизбежно. Однако шестисторонний формат пока не возобновлен», — сказал он.
В.Небензя заметил, что США пытаются сделать всех в этом диалоге «бедными родственниками», стараясь единолично контролировать вопрос о северокорейских санкциях. Однако по его словам, они «просчитываются».
«Наши американские думают, что давлением и требованиями к Северной Кореи могут выложить на стол все и, не дав им взамен ничего, только суля обещания, добиться от них полной и необратимой подтвержденной денуклеаризации. Но они заблуждаются», — добавил он.
В.Небензя подчеркнул, что в дальнейшем результаты двухсторонних переговоров США с Северной и Южной Кореей будут оформлены в многосторонние договоренности.
Комментарии2
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nikolaitschi 22 сентября 2018 | 14:46
Нужно создать постоянно тлеющий очаг напряженности. Ведь без посредников Корея может договориться раз и на всегда и заткнуть соседей за пояс?
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:48
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk