Постпред РФ в ООН отметил, что для решения проблемы ядерного вооружения КНДР необходимо не только вводить санкции

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отметил, что для решения проблемы ядерного вооружения КНДР недостаточно вводить против страны санкции. Необходима организация шестисторонних переговоров с участием всех стран региона, сообщил он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Гарантии безопасности должны относиться ко всем странам региона, поэтому наше, южнокорейское, японское и китайское участие неизбежно. Однако шестисторонний формат пока не возобновлен», — сказал он.

В.Небензя заметил, что США пытаются сделать всех в этом диалоге «бедными родственниками», стараясь единолично контролировать вопрос о северокорейских санкциях. Однако по его словам, они «просчитываются».

«Наши американские думают, что давлением и требованиями к Северной Кореи могут выложить на стол все и, не дав им взамен ничего, только суля обещания, добиться от них полной и необратимой подтвержденной денуклеаризации. Но они заблуждаются», — добавил он.

В.Небензя подчеркнул, что в дальнейшем результаты двухсторонних переговоров США с Северной и Южной Кореей будут оформлены в многосторонние договоренности.