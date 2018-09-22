Постпред РФ в ООН Небензя назвал «искусственно раздутым» скандал вокруг Комитета 1718
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал «искусственно раздутым» скандал вокруг Комитета 1718, регулирующим санкции против КНДР. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Всего-то на всего речь шла о том, что регулярный, ежеквартальный отчет санкционного комитета содержал некие положения, которые мы хотели прокомментировать. И мы добивались, чтобы эти комментарии были услышаны. Из-за этого американцами была раздута целая история, что мы якобы оказываем давление на санкционный комитет», — сказал он.
По его словам, после этого заседание США подняли тему нарушения санкционного режима против КНДР, обвинив Россию в незаконной торговле нефтью с Северной Кореей.
Комментарии2
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seryj_wolk 22 сентября 2018 | 14:23
Интересно, когда Небензя выступает на Совбезе ООН, дипломаты над ним открыто смеются или все же сдерживатся из всез сил. Весь божей росой залит. С головы до ног.
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:48
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk