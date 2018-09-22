Постпред РФ в ООН Небензя назвал «искусственно раздутым» скандал вокруг Комитета 1718

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал «искусственно раздутым» скандал вокруг Комитета 1718, регулирующим санкции против КНДР. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Всего-то на всего речь шла о том, что регулярный, ежеквартальный отчет санкционного комитета содержал некие положения, которые мы хотели прокомментировать. И мы добивались, чтобы эти комментарии были услышаны. Из-за этого американцами была раздута целая история, что мы якобы оказываем давление на санкционный комитет», — сказал он.

По его словам, после этого заседание США подняли тему нарушения санкционного режима против КНДР, обвинив Россию в незаконной торговле нефтью с Северной Кореей.