Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с санкциями в отношении китайских военных ведомств, которые сотрудничают с российскими оборонными компаниями. «Такие действия можно рассматривать как откровенное проявление гегемонизма американской стороны», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отмечается, что Китай и Россия поддерживают регулярные контакты в области национальной обороны, не нарушая нормы международного права. США не имеют права вмешиваться в эти отношения.

Журналист и историк Николай Сванидзе в эфире «Эха Москвы» выразил мнение, что эти санкции больше направлены против Китая, нежели России:

«Это не просто страна, которая сотрудничает с Россией. Это Китай. У Америки и у Трампа сейчас особые отношения с Китаем. Особо сложные. И на самом деле Китай я вас уверяю, пугает Трампа и вообще занимает в его голове значительно больше места, чем мы. Потому что Китай несопоставим с нами по потенциалу и соответственно по угрозам. Реальным угрозам. Не бла-бла, а по реальным угрозам, которые он несет Америке. Просто как полуторамиллиардная страна с огромным экономическим ресурсом. Поэтому он, конечно, больше гораздо думает о Китае, чем о нас. Я думаю, что он здесь работает против Китая. Вообще в большей степени, чем против нас».

Напомним, США ввели ограничения в отношении сотрудников Центрального военного совета Китая из-за сделок с Рособоронэкспортом о покупке самолетов Су-35 и ракетных систем С400.