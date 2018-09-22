Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с санкциями в отношении китайских военных ведомств
Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с санкциями в отношении китайских военных ведомств, которые сотрудничают с российскими оборонными компаниями. «Такие действия можно рассматривать как откровенное проявление гегемонизма американской стороны», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отмечается, что Китай и Россия поддерживают регулярные контакты в области национальной обороны, не нарушая нормы международного права. США не имеют права вмешиваться в эти отношения.
Журналист и историк Николай Сванидзе в эфире «Эха Москвы» выразил мнение, что эти санкции больше направлены против Китая, нежели России:
«Это не просто страна, которая сотрудничает с Россией. Это Китай. У Америки и у Трампа сейчас особые отношения с Китаем. Особо сложные. И на самом деле Китай я вас уверяю, пугает Трампа и вообще занимает в его голове значительно больше места, чем мы. Потому что Китай несопоставим с нами по потенциалу и соответственно по угрозам. Реальным угрозам. Не бла-бла, а по реальным угрозам, которые он несет Америке. Просто как полуторамиллиардная страна с огромным экономическим ресурсом. Поэтому он, конечно, больше гораздо думает о Китае, чем о нас. Я думаю, что он здесь работает против Китая. Вообще в большей степени, чем против нас».
Напомним, США ввели ограничения в отношении сотрудников Центрального военного совета Китая из-за сделок с Рособоронэкспортом о покупке самолетов Су-35 и ракетных систем С400.
Комментарии6
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ss2020 22 сентября 2018 | 14:15
США ввели ограничения... ЗАКОННОЕ ЖЕЛАНИЕ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА!)))
vezdehod 22 сентября 2018 | 14:21
ss2020:
США ввели ограничения... ЗАКОННОЕ ЖЕЛАНИЕ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА!)))
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Китайцы связались с "Редиской" (Нехорошим человеком) и теперь должны понести заслуженное наказание.
art_ 22 сентября 2018 | 14:48
vezdehod: китай с сша связался больше всего -на 600 млрд. торговля, пишут. теперь вот страдания могут быть
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:48
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
rodom_neotkuda 22 сентября 2018 | 14:17
китайцы зря на путина сделали свой выбор
хотя нет.. не выбор
они думали, что весь удар придет на российских уркаганов и ворюг, а они как как клепали своё производство, так и пойдет дальше
путин решил перестроить мир.. он хочет быть америкой.. только при этом просит денег
типа - я такой же как ты, уважай меня, но дай денег
а иначе !! я уже пенсионеров на кукан насадил.. ндс повысил.. а будешь дальше против меня что-то гнуть.. я их всех.. всех 140 млн через телевизор заставлю ненавидеть
art_ 22 сентября 2018 | 14:29
конечно это против китая, и так понятно. не ввел же трамп санкции против индии или турции или еще кого-то?