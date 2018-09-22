В акции протеста против повышения пенсионного возраста в Москве принимает около 10 тысяч человек

В акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая проходит в Москве на проспекте Сахарова, принимает около 10 тысяч человек.

Закон о повышении пенсионного возраста можно называть «Законом против всех», сказал на акции первый заместитель Комитета по образованию и науке, коммунист Олег Смолин.