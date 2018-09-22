В акции протеста против повышения пенсионного возраста в Москве принимает около 10 тысяч человек
В акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая проходит в Москве на проспекте Сахарова, принимает около 10 тысяч человек.
Закон о повышении пенсионного возраста можно называть «Законом против всех», сказал на акции первый заместитель Комитета по образованию и науке, коммунист Олег Смолин.
Комментарии8
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parasuk_ 22 сентября 2018 | 14:12
И никто никого не разгоняет. Это потому что нет навального с его холуями :)
polikarpich 22 сентября 2018 | 14:24
parasuk_: Да, хорошо проходит массовка штатных ручных "оппозиционеров". Зрелище удалось.
А для пущей наглядности, действительно, повязали бы, что ли, десяток, другой. Но так, чтоб аккуратно.
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:49
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
vlad5522 22 сентября 2018 | 14:55
parasuk_: Глупый вы не порядочный человек. Мне вас жаль
mosser 22 сентября 2018 | 15:01
parasuk_: вова-вор, все равно.
tcheslav 22 сентября 2018 | 14:30
Дело вот только в том, что сами организаторы заявили о 5000 участников. . неудачный лизок ЭХА коммунистам, да хотя - а кому еще, все либералы разбежались .
sam2018 22 сентября 2018 | 14:33
Ничего, через неделю выйдет из тюрьмы Алексей и устроит всем Кузькину мать !
mosser 22 сентября 2018 | 14:59
10000,за повышение! Хе