Загранпаспорта вместе с фигурантами «дела Скрипалей» могли получить еще несколько сотрудников военной разведки
Некоторые фамилии предполагаемых работников Главного управления Генштаба выяснило интернет-издание «Фонтанка».
Прошлое этих людей для посторонних остается тайной, все они получали загранпаспорта в отделе УФМС в Северном административном округе Москвы, и, похоже, в шутку, указали местом жительства штаб-квартиру военной разведки — Главное управление Генштаба Минобороны на Хорошевском шоссе, пишет «Фонтанка». Как выяснило издание, есть еще одна общая деталь, как и в случае с Русланом Бошировым и Александром Петровым: все они любят попарно летать за границу и по роковому стечению обстоятельств порой оказываются в разных странах во время знаковых событий.
К примеру, следующий по номеру паспорт после Боширова получил гражданин по фамилии Крымский. Он один из тех, кто указал местом жительства штаб-квартиру на Хорошевском шоссе. Еще одна фамилия – Андреев. Владелец этого паспорта два года назад летал в Сербию. Именно тогда власти соседней Черногории объявили о том, что предотвратили попытку переворота, в подготовке которого замешаны россияне. Попутчиком Андреева в Белград был гражданин Потемкин. А некто Тарасов летал в Стамбул весной прошлого года, как раз в тот момент, когда в Турции с визитом находился Владимир Путин.
Один из обладателей подобного паспорта, Александр Поляков не ответил прямо на вопрос «Фонтанки», связан ли он с разведкой, а лишь сказал, что уже несколько лет на пенсии. Судя по его же словам, он стал пенсионером в 53 года.
Комментарии31
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mikhail_spb_ 22 сентября 2018 | 14:04
Обычно в случае такого крупного провала начальник этого отдела стреляет себе в голову или прыгает в окно.
Или делает и то и другое вместе.
danko1 22 сентября 2018 | 14:06
mikhail_spb_: Так это когда офицерская честь есть.
А у этих, привыкших крышевать бизнес, заниматься рэкетом и прочими преступлениями, понятие офицерской чести давно утрачено.
proswen 22 сентября 2018 | 14:07
Ржунимагу как "ихтамнеты" палятся )) Придурки, щас другая реальность - все пишется, все ходы записаны. А вам по-прежнему дедушки из НКВД преподают как ледорубом Троцкого кончать ))
danko1 22 сентября 2018 | 14:10
proswen: А что Вы хотите, когда ФСБ возглавлял бывший зав. клубом, да и то уволенный потом за профнепригодность по сокращению штатов?
А сейчас его ставленники возглавляют, которые не только сами Россию грабят и уничтожают, но и деток своих к этому подключают.
rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 14:20
Загранпаспорта вместе с фигурантами «дела Скрипалей» могли получить еще несколько сотрудников военной разведки...
Прямо тюльпаномания какая-то, такое ощущение, что буквально все грязножопики бросились майнить крипто номера российских загранпаспортов.
ringo77_1 22 сентября 2018 | 14:21
danko1: Смешно читать, как эховские прокладоны делают вид, что верят в "приключения Петрова и Васечкина"...
Вообще-то прокладоны, это опасно: слова и мысли материальны, эдак на старости лет можно и в деда Мороза поверить. Маразмом старческим это называется...
djuga 22 сентября 2018 | 15:08
ringo77_1: Смешно читать, как эховские прокладоны делают вид, что верят в "приключения Петрова и Васечкина"... Маразмом старческим это называется...
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Лично я не делаю вид, я в это верю гораздо больше, чем в заявления наших властолюбцев. И у меня для этого есть масса оснований - начиная от распятого мальчика, километрового истребителя, ихтамнетов и военторговских БТР-ов.
А маразмом в бытовом смысле называется слабоумие, сопровождающееся потерей понимания происходящего - то есть то, что происходит именно с вами и такими как вы, если вы все свое здесь пишете искренне. Это вы всё верите в абсолютную непогрешимость вождя и в сплошные победы путинизма и его апологетов. Это вы не видите очевидного. Что это как не потеря ориентации во времени и в пространстве и полная неадекватность понимания событий - то есть полный и окончательный маразм!
А если не искренни, то дело еще хуже - вы просто низкооплачиваемая пригожинская шестерка.
Что, дела пошли совсем худо, что за миску доширака корячитесь?
gordy 22 сентября 2018 | 14:10
"Судя по его же словам, он стал пенсионером в 53 года."
После провала?
sofia_maltseva 22 сентября 2018 | 14:49
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
ugas 22 сентября 2018 | 15:19
sofia_maltseva: "Эхо"! Вы что творите? Мало нам дешевых пригожинских проституток, так вы еще и валютных рекламируете?! Убирайте этих минетчиц!!!
gonduras_on_colima 22 сентября 2018 | 14:57
Так фишка с номерами паспортов проста как мычание.
Отдельному подразделению или пиплу, который выписывал кому надо паспорта, дали под отчёт заводскую упаковку бланков.
Как и другим подразделениям, которые делают паспорта для простых смертных.
Поскольку в упаковке номера идут подряд, как в гознаковской пачке купюр, потому и оказалось, что номера у голубков отличаются всего на три.
Кстати, когда это всплыло, я сразу же сказать, что надо бы проверить, чьи два номера между ними.
И теперь, когда все эти номера, а их я так думаю, десятки если не сотни - засветились в единой базе данных ЕС, сделать выборку и её проанализировать сможет любой пипл среднего ума.
Так что спалить добрую половину рашистской агентуры вопрос времени, и очень небольшого.
Ну, как-то так.
vezdehod 22 сентября 2018 | 14:16
Загранпаспорта вместе с фигурантами «дела Скрипалей» могли получить еще несколько сотрудников военной разведки
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Так они могут "нарисовать" сколько угодно любых паспортов, но н них можно проколоться.
ringo77_1 22 сентября 2018 | 14:25
vezdehod: И ты, старый дебилоид, "веришь"?
Психушка по вам плачет, рыдает прямо...
michael_zagorsk 22 сентября 2018 | 15:02
ringo77_1: Я два раза добровольно был в психушке. Откосить от ментов, за слова путлер нас всех погубит. Не Лёнины времена, врачи нормальные. Поржали.
michael_zagorsk 22 сентября 2018 | 14:58
danko1: понятие офицерской чести давно утрачено.
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Да-да, я так патрулю в военном училище так и сказал, честь у меня одна и отдавать я её никому не собираюсь.
michael_zagorsk 22 сентября 2018 | 14:55
mikhail_spb_: mikhail_spb_: или прыгает в окно
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Тут же вспомнился Крученя, золото партии. Вообщет-то, уровень спецух падает. Если я знаю фамилии двух действующих ФСБшников именно с Лубянки, давеча одному из них сказал, обнародую твою фамилию в соц. сетях/
meteor1908 22 сентября 2018 | 14:05
В этом паспортном столе "государевы люди" получали загранники ещё во времена Андропова. Просто в наше время никто не подумал, что база ФМС может быть слита в открытый доступ. Думаю, ещё раньше журналистов это всё прочухали в ЦРУ, но помалкивали. Теперь и им хреново - старая сеть уже провалена, а новую засветить уже не просто.
kindman_a 22 сентября 2018 | 14:06
Вояки фуевы - если уж интернет-издание все выяснило, то что же знают профессионалы из Лэнгли и МИ-6?
Про Массад уже и не говорю... :-))))
vilingrad 22 сентября 2018 | 14:10
Трус, Балбес, Бывалый, Атос, Портос, Пронин, Штирлиц, Путин...
sam2018 22 сентября 2018 | 14:14
Правдоискатели !
Назовите фактические а не фиктивные имена Бошарова и Петрова, которые знают в МИ 6 !
Иначе всем вашим "расследованиям" грош цена в базарный день и предназначены они исключительно на интеллектуал публики йехи !
michael_zagorsk 22 сентября 2018 | 15:07
sam2018: Иначе всем вашим "расследованиям" грош цена в базарный день
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Пальчики этих клоунов с RT в студию. Только не через МИД а следакам великобританским. Тогда можно будет говорить об отставке Мэй и о вранье кремля. Есть возражения?
djuga 22 сентября 2018 | 15:12
sam2018: Назовите фактические а не фиктивные имена Бошарова и Петрова, которые знают в МИ 6 !
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А зачем? Они уже использованный и бесполезный материал - их пальчики были засвечены при получении виз. Им теперь дорога только в Науру и Зимбаве, да и то после пластических операций, а то и смены пола - ведь Родина может приказать и это ))
piterjanis 22 сентября 2018 | 14:14
— Ой-ой-ой! Все пропало! Тушеночная невеста нас тут всех разоблачила..(с)
leninec30 22 сентября 2018 | 14:17
Как войти в эту базу, я тоже сам хочу посмотреть а не с пересказа Фонтанки.
kindman_a 22 сентября 2018 | 14:23
leninec30:
А ты прописан на Хорошевском шоссе, 76 Б, да?
russky77 22 сентября 2018 | 14:20
Только в стране всеобщей деградации сотрудникам внешней разведки выдают загранпаспорта с блатными номерами! Думаю, это еще не предел кретинизма.
snagging 22 сентября 2018 | 14:23
И, ведь у них в службах целые отделы существуют, которые занимаются легендированием и документами прикрытия. Неужели, настолько всё тупо, халатно и никудышно, что журналисты фонтанки всё в силах вскрыть. Позорище. За что налоги платим.
tomar42 22 сентября 2018 | 14:28
Это ж надо так высасывать из пальца. Хи-хи-хи.
djuga 22 сентября 2018 | 15:17
tomar42: Это ж надо так высасывать из пальца. Хи-хи-хи.
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Хохотунчик, смешки закончились - не заметили еще? Это вам не байки про распятых мальчиков. Это полный провал! И я думаю, что очень скоро мы узнаем о громких отставках в Генштабе - эти голубки-разведчики нагадили очень много не только в Солсбери, но и на Хорошевском шоссе 76Б, и в Кремле.
josepp 22 сентября 2018 | 14:34
Все никак успокоится не могут. Ищут, рылом землю роют. Наверное гонорар отрабатывают, за очередной заказ. Вроде "Боинга" , "Платона", "Реновации" или "пенсионной реформы".
chimp2013 22 сентября 2018 | 15:21
По началу казалось, что эти двое чекисты от Бога, сумевшие сыграть роль простых работяг. А тут все проще. Они, действительно , завербованные работяги для разового использования. Попадутся - черт с ним. Встает вопрос вот какой. На подобную работу согласны будут не только двое, но целая группа туристов организованного тура, дабы окупить поездку и заработать. ( К примеру , как зарабатывают форумские местные юдофобы).
Короче , западным странам есть чего бояться.