Загранпаспорта вместе с фигурантами «дела Скрипалей» могли получить еще несколько сотрудников военной разведки...

Некоторые фамилии предполагаемых работников Главного управления Генштаба выяснило интернет-издание «Фонтанка».

Прошлое этих людей для посторонних остается тайной, все они получали загранпаспорта в отделе УФМС в Северном административном округе Москвы, и, похоже, в шутку, указали местом жительства штаб-квартиру военной разведки — Главное управление Генштаба Минобороны на Хорошевском шоссе, пишет «Фонтанка». Как выяснило издание, есть еще одна общая деталь, как и в случае с Русланом Бошировым и Александром Петровым: все они любят попарно летать за границу и по роковому стечению обстоятельств порой оказываются в разных странах во время знаковых событий.

К примеру, следующий по номеру паспорт после Боширова получил гражданин по фамилии Крымский. Он один из тех, кто указал местом жительства штаб-квартиру на Хорошевском шоссе. Еще одна фамилия – Андреев. Владелец этого паспорта два года назад летал в Сербию. Именно тогда власти соседней Черногории объявили о том, что предотвратили попытку переворота, в подготовке которого замешаны россияне. Попутчиком Андреева в Белград был гражданин Потемкин. А некто Тарасов летал в Стамбул весной прошлого года, как раз в тот момент, когда в Турции с визитом находился Владимир Путин.

Один из обладателей подобного паспорта, Александр Поляков не ответил прямо на вопрос «Фонтанки», связан ли он с разведкой, а лишь сказал, что уже несколько лет на пенсии. Судя по его же словам, он стал пенсионером в 53 года.