В Кении суд на неделю снял запрет на показ фильмы «Подруга» о любви двух девушек

Это было сделано для того, чтобы картину можно было выдвинуть на Оскар, — сообщает Медуза. Иск в суд подала режиссер Ванури Кахиу. Судья в своем решении отметила, что Кения не настолько слабое общество, чтобы его моральные устои мог сотрясти просмотр такого фильма. Между тем, комиссия по классификации фильмов выступила с критикой, заявив, что гомосексуальность – не наш жизненный уклад. «Подруга» стала первым кенийским фильмом, который был показан на Каннском фестивале.