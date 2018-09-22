В Москве задержали участников пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Владимира Балуха
Марина Натапова и Константин Котов вышли с плакатами, на которых было написано «обмен всех на всех». Задержанных отвезли в отдел полиции по району Арбат, — сообщает ОВД-Инфо.
Комментарии1
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master_superanalitik 22 сентября 2018 | 13:52
В Москве задержали участников пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Владимира Балуха
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Полностью поддерживаю решение властей по поводу террориста Олега Сенцова. Его посадили, и правильно! За то теперь понятно кто нам друг, кто враг, а кто ни друг и ни враг, а так.