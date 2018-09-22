Около десяти тысяч человек принимает участие в митинге левых сил против пенсионной реформы

Около десяти тысяч человек, по оценке корреспондента «Эха Москвы», принимает участие в митинге левых сил против пенсионной реформы на проспекте академика Сахарова в Москве. . Люди скандируют «правительству и президенту не доверяем», «пора менять власть» и «даешь референдум».