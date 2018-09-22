«Фонтанка» нашла россиян, у которых номер загранпаспорта похож на те, что указаны в документах Петрова и Боширова

Издание «Фонтанка» нашло еще несколько россиян, у которых номера загранпаспортов похожи на те, что указаны в документах Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых британскими властями в покушении на убийство Скрипалей. По данным журналистов, речь идет о мужчинах с фамилиями: Андреев, Крымский, Потемкин и Поляков. Номера их паспортов отличаются всего несколькими цифрами. При этом все они указали своим местом жительства Хорошевское шоссе, 76 Б. По этому адресу находится главная квартира управления генштаба Минобороны. Ранее о том, что по номерам загранпаспортов можно вычислить агентов российской военной разведки, сообщило издание Инсайдер, которое вместе с группой Bellingcat расследует факты, связанные с Петровым и Бошировым.