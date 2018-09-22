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13:30, 22 сентября 2018

«Фонтанка» нашла россиян, у которых номер загранпаспорта похож на те, что указаны в документах Петрова и Боширова

Издание «Фонтанка» нашло еще несколько россиян, у которых номера загранпаспортов похожи на те, что указаны в документах Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых британскими властями в покушении на убийство Скрипалей. По данным журналистов, речь идет о мужчинах с фамилиями: Андреев, Крымский, Потемкин и Поляков. Номера их паспортов отличаются всего несколькими цифрами. При этом все они указали своим местом жительства Хорошевское шоссе, 76 Б. По этому адресу находится главная квартира управления генштаба Минобороны. Ранее о том, что по номерам загранпаспортов можно вычислить агентов российской военной разведки, сообщило издание Инсайдер, которое вместе с группой Bellingcat расследует факты, связанные с Петровым и Бошировым.

Комментарии

18

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seryj_wolk 22 сентября 2018 | 13:35

Рфский идиотизм на марше!

master_superanalitik 22 сентября 2018 | 13:55

seryj_wolk:
Петров и Боширов ни за что пострадали, это настоящие пострадавшие, вина которых лишь в том, что они не ругают Россию, и где то даже в глубине души любят ее. Но все бессовестные люди и засранцы должны понять, все что сделано во благо России, сделано для блага России и ее народа. Наши великие предки оставили нам в наследство Великую Державу и мы не позволим эту державу просрать.

mikhail_spb_ 22 сентября 2018 | 13:35


Неужели все росшпионы вынуждены ютиться в одной квартире, пусть и главной?
Вот в каких спартанских условиях работают наши мужественные разведчики!

beregov_net 22 сентября 2018 | 13:52

mikhail_spb_: гей коммуна , косяк по кругу пускают

edyunia 22 сентября 2018 | 13:37

Это паспортистка, жидобандеровка, выдала гражданам такие документы, чтобы подставить РФию.

put__out 22 сентября 2018 | 13:44

edyunia: Просто завклубов в ГДР не учили конспирации. Там было главным с3,14'ть, то, что плохо лежит...

tprfrund001 22 сентября 2018 | 13:37

> Крымский, Потемкин
Да не Крымский, а Таврический, неучи! А ещё Румянцев, Задунайский, Суворов, Рымникский, Италийский, Голенищев и Кутузов.

grazschdanin 22 сентября 2018 | 13:39

Я так понял, что Bellingcat, раскрывший сотрудников гру, гораздо умнее спецов из ми-6?

andy116k 22 сентября 2018 | 13:42

grazschdanin: "Bellingcat, раскрывший сотрудников гру, гораздо умнее спецов из ми-6?"
У него ресурсов больше. Это ж ЦРУ.

grazschdanin 22 сентября 2018 | 13:47

andy116k: Это ж ЦРУ
#
Ой вей...
Выходит им верить нельзя....

edyunia 22 сентября 2018 | 13:43

grazschdanin: \\Я так понял, что Bellingcat\\
Нихрена ты не понял, Bellingcat - журналисты, профессия у них такая, предавать огласке; о разведчиках, я думаю, ты в курсе дела.

wrongway1 22 сентября 2018 | 13:40

Захарова кокс никак не может подвести

eduard53 22 сентября 2018 | 13:40

Да и хрен бы с ними, с "похожими номерами паспортов", это - более чем сомнительный аргумент( цифр так вообще только десять). Но то, что все потенциально-молниеносные загрантуристы зарегистрированы в одном доме, - очередной явный прокол рукозадых спецслужб: ну нельзя же уподобляться предприимчивым селянам, прописывающих гастарбайтеров в своих гнилых избёнках сотнями ...

wrongway1 22 сентября 2018 | 13:42

в Солсбери есть одна квартира где регистрируют все паспорта...напротив костёла

hrenvam 22 сентября 2018 | 13:46

«Фонтанка» нашла россиян...
-------------------------------------------------
Ещё раньше их нашла не наша разведка ...
И ещё:
Думаете, что все те, прикупившие недвижимость у врагов, будут сильно сопротивляться ?

gригорьич 22 сентября 2018 | 13:47

Никогда ещё Боширов не был так близок к провалу

apels 22 сентября 2018 | 13:54

Идиотизм в ГРУ селектируется и достиг небывалых высот. Это ведосство проще закрыть и строить новое, чем реформировать.

tite2 22 сентября 2018 | 13:55

феерично!

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