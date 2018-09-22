В случае вынесения американских санкций российские банки могут взять на себя финансирование проекта «Северный поток 2»
Об этом сообщают немецкие СМИ.
Возможные санкции США не помешают строительству газопровода через Балтийское море. По информации газеты «Зюддойче цайтунг», Владимир Путин проинформировал правительство ФРГ во время своего визита в Германию 18 августа, что Россия готова полностью финансировать проект «Северный поток 2». В настоящее время наряду с главным инвестором — «Газпромом» проект поддерживают пять западноевропейских фирм. Среди них – немецкий холдинг Eon, компания Wintershall и концерн Shell. В случае вынесения американских санкций, в конце года они закончат финансирование, которое должны перенять банки.
Вполне вероятно, что это будут российские финансовые институты, предполагает издание. При этом речь идет о нескольких миллиардах евро. Владимир Путин заверил Ангелу Меркель в Мезеберге, что Москва считает подобные вливания необходимыми для поддержания этой жизненно важной для России сделки.
Берлин, однако, видит другие препятствия для «Северного потока 2». Хотя правительство ФРГ ни в коем случае не откажется от строительства газопровода, Еврокомиссия сможет приостановить проект из-за нарушения правил рыночной конкуренции. В соответствии с антимонопольными законами ЕС, поставщик не имеет права одновременно получать дивиденды от транспортировки своего газа. Кроме того, наряду с США давление на Германию оказывают Польша и Украина, рассматривающие «Северный поток 2» как геополитический проект.
Накануне Петро Порошенко заявил изданию «Райнише пост», что считает «Северный поток 2» попыткой России ослабить Украину. По его словам, экономически проект не имеет никакого смысла, так как в его стране существуют неиспользованные мощности для прокачки российского газа.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 22 сентября 2018 | 13:12
Похоже, "севпоток-2" стал для кремлежуликов идеей-фикс.
snamor 22 сентября 2018 | 13:18
mikhail_spb_: Это проект укрепляющий экономику России. Амеры пытаются ослабить Россию. Европа свои интересы отстоять не может.
rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 13:21
Владимир Путин проинформировал правительство ФРГ во время своего визита в Германию 18 августа, что Россия готова полностью финансировать проект «Северный поток 2»...
"Северный поток 2" - это чисто экономический проект, он должен исключить ненадёжный транзит через Украину, националисты которой в любой день могут запретить прокачку москальского агрессорского газа, через святую землицу украинскую.
gonduras_on_colima 22 сентября 2018 | 13:32
rpmcmurphy: // "Северный поток 2" - это чисто экономический проект, он должен исключить ненадёжный транзит через Украину //
Только вот не было ещё ни одного такого случая.
Если считаешь, что был - давай пруф, иначе в который раз балабол.
Зато Роисся как нанадёжный поставщик - это уже было, и это очень мягко говоря.
Как путломиллеры по чисто политическим соображениям заморозили Европу зимой 2009/10 годов, должно быть известно даже тебе, удило ватное.
И да, западное финансирование чисто политического проекта СП-2 привлекалось как раз по той причине, что у Грязьпрома в частности и Путирашки вообще, своих денег на это не было.
И тут нате вам - деньги нашлись.
Откуда?
Видимо, из пенсий и дополнительного НДС.
И тебе, фуфлогон из тролльчатни, могут 11-80 за выхлоп обрезать.
novirusic 22 сентября 2018 | 13:54
rpmcmurphy: Вопрос, пиджедяраша, даже не в финансировании, Россия и поболее денег угробляла.
Вопрос в том кто строить будет.
У России неи оборвудования и специалистов для прокладки подводных трубопроводов на больших глубинах.
Строят иностранные фирмы.
А они не самоубийцы и при введении США санкций сразу убегут.
СП-2 пока живет только милостью США,
ankir 22 сентября 2018 | 13:33
mikhail_spb_: mikhail_spb_: Если Россия для Украины агрессор следовательно через Украины не должны проходить какие-либо трубопроводы, а следовательно не должна получать еще за это денежки. А Украина будет покупать не российский а немецкий газ потому что он цэ эуропэйский он лучше и дешевле. И чего бандеровская власть Украины так кипятится.
oneoretwo 22 сентября 2018 | 13:13
...пенсионеры, а на вас денег нет... вы там держитесь....
rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 13:24
oneoretwo:
Ничего, продержимся, главное лишите нацистов УССР 3-х миллиардов долларов в год от транзита российского газа, чтобы украинские пенсионеры говно по помойкам жрали.
oneoretwo 22 сентября 2018 | 13:30
rpmcmurphy: ... нацистов УССР...
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...попробуйте кору дуба приложить к тому месту, которое считаете своей головой...
rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 13:41
oneoretwo:
А вы засейте поля горохом, фасолью, чечевицей и заполняйте свои трубы украинским экологически чистым природным газом.
hastings 22 сентября 2018 | 13:13
У банков денег много, почему бы и нет! Какой то процентик со вкладов можно на это благородное дело изъять.
snamor 22 сентября 2018 | 13:16
Сюр какой-то. Амеры заставляют Европу отрубать себе питающие ее потоки. Украина, воюя с Россией, обвиняет ее, что та пытется ослабить Украину?! Мир сошел с ума.
gonduras_on_colima 22 сентября 2018 | 13:39
snamor: // Сюр какой-то. Амеры заставляют Европу отрубать себе питающие ее потоки. //
А что, удило, СП-2 уже кого-то питает, кроме путлеровских подрядчиков?
Ты хоть читай что пишешь, пургмёт ватный.
Украинская и белорусские трубы плюс СП-2 суммарно загружены примерно наполовину.
Сравнивать экономически уже построенную трубу по прямой и по суше с обходной по дну моря, которую только предстоит построить - это даже ребёнок поймёт, что смешно.
И да, клоун в портянках в энергостратегии того же ЕС чёрным по белому написано о диверсификации поставщиков, а не маршрутов.
Когда немцам в это дело тычут, они стыдливо краснеют и несут околесицу в стиле Плешенома и его подельников.
// Украина, воюя с Россией //
Слышь, репоед, а кто эту войну начал?
Небось, украинцы сейчас где-то под Воронежем из миномётов пуляют?
apels 22 сентября 2018 | 13:32
Финансировать наши банки смогут. Затем они попадут под санкции и пострадают вкладчики. Что, впрочем газопроводу не поможет. Ибо все эти риски банки заложат в цену финансирования. Проект становиться все более токсичным и дорогим. В этих условиях его строить малореально.
zollendorf 22 сентября 2018 | 13:37
С США решили поиграть голодранцы в "кто кого".
Ну, вперед. Позырим, на сколько часов вас хватит.