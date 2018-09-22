В случае вынесения американских санкций российские банки могут взять на себя финансирование проекта «Северный поток 2»

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Возможные санкции США не помешают строительству газопровода через Балтийское море. По информации газеты «Зюддойче цайтунг», Владимир Путин проинформировал правительство ФРГ во время своего визита в Германию 18 августа, что Россия готова полностью финансировать проект «Северный поток 2». В настоящее время наряду с главным инвестором — «Газпромом» проект поддерживают пять западноевропейских фирм. Среди них – немецкий холдинг Eon, компания Wintershall и концерн Shell. В случае вынесения американских санкций, в конце года они закончат финансирование, которое должны перенять банки.

Вполне вероятно, что это будут российские финансовые институты, предполагает издание. При этом речь идет о нескольких миллиардах евро. Владимир Путин заверил Ангелу Меркель в Мезеберге, что Москва считает подобные вливания необходимыми для поддержания этой жизненно важной для России сделки.

Берлин, однако, видит другие препятствия для «Северного потока 2». Хотя правительство ФРГ ни в коем случае не откажется от строительства газопровода, Еврокомиссия сможет приостановить проект из-за нарушения правил рыночной конкуренции. В соответствии с антимонопольными законами ЕС, поставщик не имеет права одновременно получать дивиденды от транспортировки своего газа. Кроме того, наряду с США давление на Германию оказывают Польша и Украина, рассматривающие «Северный поток 2» как геополитический проект.

Накануне Петро Порошенко заявил изданию «Райнише пост», что считает «Северный поток 2» попыткой России ослабить Украину. По его словам, экономически проект не имеет никакого смысла, так как в его стране существуют неиспользованные мощности для прокачки российского газа.