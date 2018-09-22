24 человека стали жертвами теракта на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана, десятки человек пострадали

24 человека, по последним данным, стали жертвами теракта на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана, десятки человек пострадали. Власти страны возложили ответственность за нападение на США и «региональных спонсоров терроризма».

«Ахваз атаковали террористы, которых нанял, тренировал, вооружал и которым платил иностранный режим», — написал в своем «Твиттере» глава иранского МИДа Джавад Зариф. Ответственность за атаку, по его словам, лежит на «региональных спонсорах терроризма и их американских хозяевах». Глава внешнеполитического ведомства страны также подчеркнул, что Иран ответит быстро и решительно, чтобы защитить жизни своих граждан". Теракт произошел сегодня утром во время парада по случаю годовщины начала ирано-иракской войны. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные люди, находившиеся за трибуной.

Убито более 20 человек, среди них журналист. Данные о жертвах постоянно обновляются. Нападавших было четверо, на них была надета военная униформа. По данным агентства Fars News, два террориста были убиты, один ранен и еще одного схватила охрана. Представителя Корпуса «стражей исламской революции» заявили, что целью террористов были как официальные лица, присутствовавшие на параде, так и мирные жители.

По информации телеканала Press TV, нападавшие имеют отношение к террористической группировке, связанной с Саудовской Аравией.