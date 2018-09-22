Митинг левых сил против пенсионной реформы проходит на Проспекте академика Сахарова в Москве...

Полиция пыталась не пустить на митинг Сергея Удальцова, ссылаясь на запрет посещения массовых акций, однако Удальцов все же прошел к митингующим, так как судебное решение еще не вступило в законную силу.

В акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая проходит в Москве на проспекте Сахарова, принимает около 10 тысяч человек, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

На проспекте Академика Сахарова началось согласованное властями Москвы публичное мероприятие. По словам корреспондента, в нем принимают участие около 10 тысяч человек, не меньше чем на предыдущих проводимых коммунистами акциях, которые проходили в июле и начале сентября. На сцене выступили – лидер КПРФ Геннадий Зюганов, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин, также было выступление депутата Олега Смолина.

Тысячи людей выстроились под красными знаменами, единогласно поддерживая выступления политических лидеров. Звучат патриотические лозунги: «Нет!» пенсионной реформе Медведева и «Единой России»!; «Даешь Всероссийский референдум против пенсионной реформы!»; «Пенсионная реформа» — удавка на шее народа!"; «Пенсионная реформа» — ограбление поколений!".

Всероссийская акция «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!» проходит во многих городах страны в преддверии второго, основного чтения «пенсионного» законопроекта в Госдуме.