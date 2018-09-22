Митинг левых сил против пенсионной реформы проходит на Проспекте академика Сахарова в Москве
Полиция пыталась не пустить на митинг Сергея Удальцова, ссылаясь на запрет посещения массовых акций, однако Удальцов все же прошел к митингующим, так как судебное решение еще не вступило в законную силу.
В акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая проходит в Москве на проспекте Сахарова, принимает около 10 тысяч человек, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».
На проспекте Академика Сахарова началось согласованное властями Москвы публичное мероприятие. По словам корреспондента, в нем принимают участие около 10 тысяч человек, не меньше чем на предыдущих проводимых коммунистами акциях, которые проходили в июле и начале сентября. На сцене выступили – лидер КПРФ Геннадий Зюганов, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин, также было выступление депутата Олега Смолина.
Тысячи людей выстроились под красными знаменами, единогласно поддерживая выступления политических лидеров. Звучат патриотические лозунги: «Нет!» пенсионной реформе Медведева и «Единой России»!; «Даешь Всероссийский референдум против пенсионной реформы!»; «Пенсионная реформа» — удавка на шее народа!"; «Пенсионная реформа» — ограбление поколений!".
Всероссийская акция «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!» проходит во многих городах страны в преддверии второго, основного чтения «пенсионного» законопроекта в Госдуме.
Комментарии14
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rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 13:16
Митинг левых сил против пенсионной реформы проходит на Проспекте академика Сахарова в Москве...
Митинг протеста дело хорошее, но зачем вы пустили туда Сергея Удальцова? Лично в моих глазах, он опоганил вашу акцию своим присутствием.
kukrynx 22 сентября 2018 | 13:24
rpmcmurphy: А это ничего, что ты поганишь этот сайт своим присутствием?
rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 13:26
kukrynx:
Это мой сайт, а вот ты здесь никто. Ты простой йух с горы.
kukrynx 22 сентября 2018 | 13:30
rpmcmurphy: rpmcmurphy
на сайте с 2018 года
… Мания величия, однако
haldey 22 сентября 2018 | 13:38
kukrynx: А ты, типа, самый древний тут)))
Ты же "либерасьон", как видно, так, по-вашему, все имеют одинаковые права))) Или кто то тут правее?)))
kukrynx 22 сентября 2018 | 13:42
haldey: неважно, древний или нет.
Но в отличии от этого выскочки не кричу, что этот сайт мой.
Так понятно?
haldey 22 сентября 2018 | 13:50
kukrynx: Вы спровоцировали он ответил, а так понятно)))
Если Вас начнут оскорблять, Вы же будете отвечать?)))
Кстати, шикарный выбор, отвечать не оскорблением на оскорбление, а шуткой)))
romashka__ 22 сентября 2018 | 13:30
rpmcmurphy: Опоганил протест Зюганов.
А Удальцов - обычный раскольник и бузотёр.
СВОБОДУ Алексею Навальному!
Долой предвыборные фильтры!
Нет войнам России в Украине. в Сирии. в ЦАР!
СВОБОДУ политзаключенным и украинцу Олегу Сенцову!
СВОБОДУ России от ОПГ и зомбоящика!
Зюганова - на пенсию!
romashka__ 22 сентября 2018 | 13:44
Зюган - идиот. КПРФ - анахронизм и экстремизм.
nasar2 22 сентября 2018 | 13:55
romashka__: romashЭто ТЫ с панели воркуешь шлюха?
haldey 22 сентября 2018 | 13:30
rpmcmurphy: Серега хоть честно себя ведет, и сидит в тюряге за свои убеждения, и голодает по-взрослому, и не виляет хвостом, как навальный, прячась за спинами детей)))
А лешенька готов всех в тюрьму упечь, даже родственников, лишь бы самому не попасть на нары, и под дубинки детей подставит, и глазом не моргнет)))
Интересно, а кто больше собирает, Удальцов или навальный?
igorrrpadlowitchs 22 сентября 2018 | 13:34
rpmcmurphy: самое важное в этой новости слово' левые' - уж точно левые и никакие!
nasar2 22 сентября 2018 | 13:52
rpmcmurphy:Опоганил это ТЫ поганец-мерзавец данную новость! Но с тебя дебила взять нечего! Наверное мозги заплыли жиром!
ankir 22 сентября 2018 | 13:24
вот придут к власти дерьмократы, главой нации станет Анальный и заживем, откатят пенсионную реформу, мало того выплатят компенсации всем пострадавшим на акциях, на пенсию можно будет выходить в 35-40 лет, а при желании и раньше, пенсии будут выше чем средняя зарплата по стране.