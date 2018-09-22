Глава Хакасии заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона, но не принимал решение об отставке

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона, но не принимал решение об отставке, -об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Виктор Зимин остается на посту до избрания нового главы региона. В дальнейшем он также не пойдет в отставку, его полномочия будут просто прекращены», — уточнили в пресс-центре.

Ранее сегодня пресс-центр регионального правительства распространил заявление Зимина, в котором он заявил о намерении «уйти, чтобы не допустить раскола в республике».

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона. Данное решение о неучастии Зимина во втором туре, скорее всего, было принято в Москве. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

«По контексту это решение было принято не в Хакасии, а в Москве. Потому что если внимательно посмотреть информационный фон, в частности, пост руководителя штаба господина Никонова, из которого очевидно следует, что сама команда Зимина была готова бороться до конца, но в данном случае это политическое решение, принятое по линии куратора внутренней политики в Москве», — сказал он.

А.Кынев добавил, что на примере прошедших выборов видны очевидные проблемы с координацией деятельности исполнительной власти.

«Сам контекст делает всю эту кампанию все более странной, начиная с выборов в Приморье. Для чего нужны были эти пируэты? Такое ощущение, что с координацией политических решений в стране возникли большие проблемы, и в итоге принимаются странные и несуразные решения, которые по большому счету никому не нужны и наносят только политический вред. Прошла бы спокойно кампания, победил бы другой кандидат, и сказали бы, что — смотрите у нас честные выборы. В результате на ровном месте создается скандал, репутационные риски, ощущение бардака, которые никому никакой пользы не приносят», — заключил он.

Москва больше не заинтересовано в Викторе Зимине, считает политолог Глеб Павловский.

Путин сейчас, в основном, занимается внешней политикой, считает Глеб Павловской, а во внутренней потеряно стратегическое управление, как раз в тот момент, когда оно более всего нужно.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона. Снятие кандидатуры Зимина со второго тура свидетельствует о том, что Москва больше не заинтересована в нем. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Он пошел бы, если бы его прикрывала Администрация президента. Проблема именно в том, что она отказалась. Кремль отказался прикрывать Зимина. И ему грозил просто разгром. Невозможно было Зимина даже с натяжкой вывести в лидеры, это было исключено. И тогда его просто убрали в сторону, попросили сдвинуться», — сказал он.

По мнению Г.Павловского, Кремль давно не представляет собой какого-то «единого стратегического центра». Президент сейчас в основном «занимается внешней политикой», считает политолог, а во внутренней политике «потеряно стратегическое управление, как раз в тот момент, когда оно более всего нужно».

На выборах главы региона 9 сентября Виктор Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября. Однако теперь выборы пройдут через две недели — 7 октября. Во втором туре примут участие Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, который в первом туре занял третье место.