Россия отказалась от участия в совместном с NASA проекте по созданию окололунной станции Gateway

Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях. Он добавил, что «мы можем создать лунную научную станцию вместе со странами БРИКС». В прошлом году Россия и США подписали заявление о совместной работе над созданием международной обитаемой станцией. Первоначально ее планируется использовать для изучения луны и дальнего космоса, а затем – в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс. Предполагалось, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль.