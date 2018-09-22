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12:32, 22 сентября 2018

Россия отказалась от участия в совместном с NASA проекте по созданию окололунной станции Gateway

Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях. Он добавил, что «мы можем создать лунную научную станцию вместе со странами БРИКС». В прошлом году Россия и США подписали заявление о совместной работе над созданием международной обитаемой станцией. Первоначально ее планируется использовать для изучения луны и дальнего космоса, а затем – в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс. Предполагалось, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль.

Комментарии

46

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addi 22 сентября 2018 | 13:49

Со стыренными у Штатов технологиями лезть в этот проект неприлично, а со своими дрелями да кувалдами позорно. Эта мысль сквозит между строк в заявлении позорника
д.рогОзина....

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