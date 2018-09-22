Не менее 10 человек погибли и больше 20 ранены в результате теракта на военном параде в Иране
Об этом сообщает агентство «Тасним».
По данным телеканала «Пресс-ТВ», огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Были убиты военнослужащие из Корпуса «стражей исламской революции», а также – журналист, среди раненых — женщина и ребенок.
Властям удалось убить двоих террористов и арестовать еще двоих нападавших. К атаке могут быть причастны боевики «Исламского государства» (Прим. ред.: организация запрещена в России). Точное число погибших и пострадавших пока не известно.
Военный парад проходил в память об ирано-иракской войне в 1980-е годы.
Комментарии1
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sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 12:35
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