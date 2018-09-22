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Эксклюзив Эха 12:31, 22 сентября 2018

Около десяти тысяч человек принимает участие в митинге левых сил против пенсионной реформы

Около десяти тысяч человек, по оценке корреспондента «Эха Москвы», принимает участие в митинге левых сил против пенсионной реформы на проспекте академика Сахарова в Москве. Координатор левых сил Сергей Удальцов сообщает, что в акции участвует около 30 тысяч. Люди скандируют «правительству и президенту не доверяем», «пора менять власть» и «даешь референдум».

Координатор левых сил Сергей Удальцов сообщил, что полиция пыталась не пропустить его на акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас на проспекте Сахарова началось массовое шествие против повышения пенсионного возраста, которое собрало около 30 тысяч человек. Весь проспект заполнен. Меня пытались задержать сотрудники полиции, уже практически взяли под руки, ссылаясь на то, что вынесен административный надзор, и мне нельзя участвовать в массовых акциях», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, «товарищам» пришлось отбивать его у полицейских, и ему удалось пройти через металлические рамки после того, как он убедил полицию в том, что данное решение еще не вступило в законную силу. «Только после этого они, добавив, что они будут проверять, если вдруг это не соответствует действительности, то они привлекут меня к ответственности», — сказал он.

В данный момент, добавил политик, шествие движется к проспекту Академика Сахарова.

Комментарии

3

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sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 12:35

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

wrongway1 22 сентября 2018 | 12:51

а мироточица Паклонская тож левая...

mozhem_povtorit 22 сентября 2018 | 12:56

Ходить на подконтрольные кремлю акции с участием зюганова - себя не уважать

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