В Москве задержали участников пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Владимира Балуха
Марина Натапова и Константин Котов вышли с плакатами, на которых было написано «обмен всех на всех». Задержанных отвезли в отдел полиции по району Арбат, — сообщает ОВД-Инфо.
Комментарии15
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gregor 22 сентября 2018 | 12:33
В конституции России ,на которой клялся некто гражданин Путин ,так и записано ;-" Нельзя выходить на пикеты с лозунгом-" Всех на всех " .
romashka__ 22 сентября 2018 | 12:39
Свободу!
Позор властям!
wrongway1 22 сентября 2018 | 12:47
Ромашка ! а эту кто власть породил?
pipan 22 сентября 2018 | 12:49
romashka__: Согласен с вами ,нахер он тут не нужен, кормить эту тварь двадцать лет ! Сделать ему укол в голову что бы он овощем стал ,и вернуть хохлам ,пусть они там сами с ним потом всю жизнь ипуться !
wrongway1 22 сентября 2018 | 12:57
pipan: с ним потом всю жизнь ипуться ! о важде Пуцине и
расейском народе
putin_itogy 22 сентября 2018 | 12:59
pipan: Тогда и Бутиной,
тоже, "нахер, укол в голову"..
И пусть вместо "мата - харя", будет обычным ватным овощем.
Всех - на всех!
pipan 22 сентября 2018 | 13:01
putin_itogy: Можно и Бутиной ,я не против ! Она знала на что шла уезжая в страну врага !
snamor 22 сентября 2018 | 12:46
gregor: На Украине политических заключенных на 2 порядка больше, чем в России. С больной головы на здоровую валят, как всегда.
ankir 22 сентября 2018 | 12:53
gregor: почему пикетчики не выходят на пикеты в поддержку Павленского и Савченко?
piterjanis 22 сентября 2018 | 12:35
Думаете,что укронацики всех ополченцев ДЛНР отпустят за всех этих?
sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 12:36
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
nina51 22 сентября 2018 | 12:44
не лезет Сенцову икорка, голодовка, голодовка !
epynda 22 сентября 2018 | 12:47
Их задержали не из-за надписи на плакатах...
Этих двоих задержали потому, что их всего двое, и они вышли с плакатами...
Надписи, если они никого не оскорбляют и не призывают к насилию, особой роли не имеют.
В старину, таких людей называли "белыми воронами".
Впрочем, подобными действиями, после нескольких задержаний и желательно арестов,можно подготовить себе статус "политического беженца", в некоторых европейских странах...
piterjanis 22 сентября 2018 | 13:02
epynda: с этими плакатами нужно стоять возле посольства Украины,но думаю что бесполезно.
oleg2004 22 сентября 2018 | 12:54
Как состояние Надежды Савченко? Почему молчит Ахеджакова?