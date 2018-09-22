Акции против пенсионной реформы проходят сегодня по всей России
Участники акции КПРФ в Барнауле приняли резолюцию, в которой призвали руководство страны отказаться от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния населения.
В Красноярске краевые профсоюзы собрали подписи более 60 тысяч жителей региона, не согласных с повышением пенсионного возраста.
Митинги прошли также в Абакане, Иркутске и Омске и других городах.
В Москве митинг левых сил начнется в 12.00 на проспекте академика Сахарова. м Организаторами протестов в большинстве случаев выступают коммунисты. На Дальнем Востоке и Сибири акции уже завершились.
Акции проходят без серьезных нарушений и задержаний. Во Владивостоке митинг, который состоялся на привокзальной площади, не был санкционирован властями – организаторам предложили площадку на окраине, но они отказались. В итоге на акцию, по данным «ФедералПресс», пришли около 250 человек — они требовали отмены пенсионной реформы, а также расследования фальсификаций во время второго тура на выборах губернатора в Приморье. Около 150 человек вышли на митинг в Хабаровске. Они устроили «Позорный полк» — по аналогии с акцией «Бессмертный полк» собравшиеся держали в руках портреты тех депутатов, которые голосовали за повышение пенсионного возраста, сообщает дальневосточный ресурс «ДВ-РОСС». В Южно-Сахалинске поддержать протест вышли чуть более 100 человек, сообщает «Сахалин.инфо». Они призвали отозвать мандат у депутатов всех уровней, выступивших повышение возраста выхода на пенсию. Несколько сотен человек вышли на акцию в Новосибирске. Протестная акции также завершились Барнауле, Красноярске, Томске, Абакане, Иркутске, Новокузнецке и Омске. Митинг в Казани начался час назад.
Напомним, что в предстоящий понедельник Госдума завершит прием поправок в законопроект о пенсионной реформе, после чего в скором времени будет назначено второе чтение.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 22 сентября 2018 | 12:10
Допротестуетесь, разозлите нацдилера.
Он вообще отменит пенсии.
И будете пахать, как он - до самого конца.
sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 12:22
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk