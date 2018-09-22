Глава Хакасии заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона, но не принимал решение об отставке

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона, но не принимал решение об отставке, -об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Виктор Зимин остается на посту до избрания нового главы региона. В дальнейшем он также не пойдет в отставку, его полномочия будут просто прекращены», — уточнили в пресс-центре.

Ранее сегодня пресс-центр регионального правительства распространил заявление Зимина, в котором он заявил о намерении «уйти, чтобы не допустить раскола в республике».

Скорее всего решение о неучастии Виктора Зимина во втором туре выборов в республике было принято не в Хакасии, а в Москве, считает политолог Александр Кынев.

Он добавил, что на примере прошедших выборов видны очевидные проблемы с координацией деятельности исполнительной власти.