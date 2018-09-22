Глава Хакасии заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона, но не принимал решение об отставке
Действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона, но не принимал решение об отставке, -об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-центре регионального правительства.
«Виктор Зимин остается на посту до избрания нового главы региона. В дальнейшем он также не пойдет в отставку, его полномочия будут просто прекращены», — уточнили в пресс-центре.
Ранее сегодня пресс-центр регионального правительства распространил заявление Зимина, в котором он заявил о намерении «уйти, чтобы не допустить раскола в республике».
Скорее всего решение о неучастии Виктора Зимина во втором туре выборов в республике было принято не в Хакасии, а в Москве, считает политолог Александр Кынев.
Он добавил, что на примере прошедших выборов видны очевидные проблемы с координацией деятельности исполнительной власти.
Комментарии3
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snagging 22 сентября 2018 | 12:05
Ну, нельзя же быть такими тупыми и не знать законов, которые сами принимают. То, туда, то сюда, как субстанция.
mikhail_spb_ 22 сентября 2018 | 12:08
То есть у хакасского главы так называемых внешний мозг, находящийся в Москве, которым он принимает решения?
А на месте у него только пустая голова без мозга?
sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 12:23
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk