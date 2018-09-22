Постпред РФ при ООН считает, что Запад неправильно трактует Минские договоренности, обвиняя только РФ в их нарушениях

На Западе неправильно трактуют Минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Резолюция Совета безопасности (2015 года) одобрила единственный перспективный план урегулирования ситуации на Украине, но он трактуется очень своеобразно, особенно нашими партнерами. Последнее заседание у нас было во время польского председательства, в конце мая этого года, где присутствовала украинская делегация. Наши западные партнеры предъявляли и продолжают предъявлять к России претензии вне выполнения Минских соглашений», — сказал он.

При этом резолюция Совета безопасности, отметил В.Небензя, имеет «обязательный характер» в отличие от Генеральной Ассамблеи, где «характер рекомендательный», и решение Совбеза обязательно для исполнения всем международным сообществам.

Постпред России добавил, что никакие соглашения по урегулированию кризиса не будут достигнуты, пока Украина и поддерживающий ее Запад будут считать стороной конфликта Россию и полностью игнорировать народ Донбасса.

«Мы считаем конфликт прямым следствием государственного переворота на Украине, и считаем его внутриукраинским, в то время как наши американские партнеры, не говоря уже о власти в Киеве, считают это актом агрессии, аннексии, оккупации. Конечно, пока мы не договоримся о понятиях, решить это будет сложно», — сказал В.Небензя.