Постпред РФ при ООН считает, что Запад неправильно трактует Минские договоренности, обвиняя только РФ в их нарушениях
На Западе неправильно трактуют Минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Резолюция Совета безопасности (2015 года) одобрила единственный перспективный план урегулирования ситуации на Украине, но он трактуется очень своеобразно, особенно нашими партнерами. Последнее заседание у нас было во время польского председательства, в конце мая этого года, где присутствовала украинская делегация. Наши западные партнеры предъявляли и продолжают предъявлять к России претензии вне выполнения Минских соглашений», — сказал он.
При этом резолюция Совета безопасности, отметил В.Небензя, имеет «обязательный характер» в отличие от Генеральной Ассамблеи, где «характер рекомендательный», и решение Совбеза обязательно для исполнения всем международным сообществам.
Постпред России добавил, что никакие соглашения по урегулированию кризиса не будут достигнуты, пока Украина и поддерживающий ее Запад будут считать стороной конфликта Россию и полностью игнорировать народ Донбасса.
«Мы считаем конфликт прямым следствием государственного переворота на Украине, и считаем его внутриукраинским, в то время как наши американские партнеры, не говоря уже о власти в Киеве, считают это актом агрессии, аннексии, оккупации. Конечно, пока мы не договоримся о понятиях, решить это будет сложно», — сказал В.Небензя.
Комментарии7
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danko1 22 сентября 2018 | 11:57
Действительно, почему Запад считает, что Россия, та, что Путин, не имеет права нарушать международные законы и захватывать земли вместе с людьми в других странах, а также совершать вооруженные перевороты?
У России, той, что Путин, свои бандитские понятия и ей никто не указ.
svoi216 22 сентября 2018 | 12:15
Чуток подождать надо. Россия ещё не созрела и есть ещё народные денежки для поддержания сепаратизма в Донбассе.
mavviomi 22 сентября 2018 | 12:18
Какие эти российские дипломаты убогие и безчестные люди! Учились в МГИМО чтоб стать таким дерьмом... Его близкие наверное им гордятся. Теперь все понятно как политика Гитлера работала в Германии.
testmeter 22 сентября 2018 | 12:18
Неправильно трактуют... Не по-пацански.
Ведь понятно же, что надо втюхать Украине взад этот гнойник с российскими ихтамнетами и под полным управлением России, чтобы они блокировали движение Украины в Европу.
А пиндосы не понимают ничего и трактуют неправильно. Выведите войска, выведите войска, панимаишшш...
curious69_ 22 сентября 2018 | 12:19
Ну да.... Здесь небензя АБСОЛЮТНО прав . Пока "запад" будет смотреть на участие России в войне широко раскрытыми глазами , то со стороны Москвы НИЧЕГО не сдвинется....НУ И ЧТО дальше? Хотелось бы получить ответ от кремлёвских долбодятлов.
sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 12:23
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
samkos 22 сентября 2018 | 12:25
Не важно, как считает путинский холоп и его хозяин. Украина признана мировым сообществом, а мнение стран-изгоев в счёт не берутся.