Дело о взятке возбуждено против экс-заместителя председателя комитета по строительству Петербурга Александра Янчика
Дело о взятке возбуждено против бывшего заместителя председателя комитета по строительству Петербурга Александра Янчика. Его обвиняют в получении 20 млн рублей при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, — сообщает «Фонтанка».
По данным следствия, Янчик получил взятку от бывшего руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5» Василия Сливкина за помощь в получении госконтрактов на оформление художественной подсветки стадиона. Отмечается, что это уже третья интерпретация эпизода о взятке в 20 млн. Согласно первой версии, Кирилл Сливкин дал взятку бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. По второй версии, Сливкин дал взятку Оганесяну не только за стадион, но и за школу. По обоим эпизодам Янчик проходил свидетелем.
Строительство стадиона на Крестовском острове в началось в 2007 году и длилось более 10 лет. В ноябре прошлого года Марат Оганесян признал вину в хищениях при строительстве стадиона.
Комментарии4
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danko1 22 сентября 2018 | 11:36
Это не новость, а будни, ставшего давно бандитским Петербурга, а теперь, когда питерские захватили власть в России, то и повсюду.
polsan 22 сентября 2018 | 11:42
Два Сливкина - Василий и Кирил, давали одни и те же 20 миллионов разным людям за одно и тоже?! ))
curious69_ 22 сентября 2018 | 11:56
В жизни не поверю.... КЛЕВЕТА. Ведь у этого зама по строительству в кабинете в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке висела святая ИКОНА Путина, которая по официальной версии оберегает патриотов и государственников от нечестной жизни. Не иначе это подстава со стороны жидобандеровцев.
sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 12:23
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk