Дело о взятке возбуждено против экс-заместителя председателя комитета по строительству Петербурга Александра Янчика

Дело о взятке возбуждено против бывшего заместителя председателя комитета по строительству Петербурга Александра Янчика. Его обвиняют в получении 20 млн рублей при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, — сообщает «Фонтанка».

По данным следствия, Янчик получил взятку от бывшего руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5» Василия Сливкина за помощь в получении госконтрактов на оформление художественной подсветки стадиона. Отмечается, что это уже третья интерпретация эпизода о взятке в 20 млн. Согласно первой версии, Кирилл Сливкин дал взятку бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. По второй версии, Сливкин дал взятку Оганесяну не только за стадион, но и за школу. По обоим эпизодам Янчик проходил свидетелем.

Строительство стадиона на Крестовском острове в началось в 2007 году и длилось более 10 лет. В ноябре прошлого года Марат Оганесян признал вину в хищениях при строительстве стадиона.