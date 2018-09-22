Акции против пенсионной реформы проходят сегодня по всей России

Участники акции КПРФ в Барнауле приняли резолюцию, в которой призвали руководство страны отказаться от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния населения.

В Красноярске краевые профсоюзы собрали подписи более 60 тысяч жителей региона, не согласных с повышением пенсионного возраста.

Митинги прошли также в Абакане, Иркутске и Омске и других городах.

В Москве митинг левых сил начнется в 12.00 на проспекте академика Сахарова.