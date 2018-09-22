Акции против пенсионной реформы проходят сегодня по всей России
Участники акции КПРФ в Барнауле приняли резолюцию, в которой призвали руководство страны отказаться от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния населения.
В Красноярске краевые профсоюзы собрали подписи более 60 тысяч жителей региона, не согласных с повышением пенсионного возраста.
Митинги прошли также в Абакане, Иркутске и Омске и других городах.
В Москве митинг левых сил начнется в 12.00 на проспекте академика Сахарова.
Комментарии4
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ivfn 22 сентября 2018 | 11:41
//В Красноярске краевые профсоюзы собрали подписи более 60 тысяч жителей//
Население города — 1 090 811
polsan 22 сентября 2018 | 11:45
ivfn: люди запуганы, боятся указывать свои данные и ставить подписи.....
abborigen 22 сентября 2018 | 11:48
А ведь как всё радужно начиналось. С каким энтузиазмом голосовал этот народ за лозунг "мочить в сортире" . А думать о законности, о правах человека (любого), о справедливости, о презумпции невиновности.... это не для них. Так шо, .. распишитесь в получении.
sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 12:24
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk