8 человек убиты и больше 20 ранено в результате теракта на военном параде в Иране

Парад проходил в городе Ахваз. По данным телеканала «Пресс-ТВ», огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Были убиты военнослужащие из Корпуса «стражей исламской революции», среди раненых — женщина и ребенок. К атаке могут быть причастны боевики «Исламского государства» (Прим. ред.: организация запрещена в России). Точное число погибших и пострадавших пока не известно.