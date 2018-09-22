8 человек убиты и больше 20 ранено в результате теракта на военном параде в Иране
Парад проходил в городе Ахваз. По данным телеканала «Пресс-ТВ», огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Были убиты военнослужащие из Корпуса «стражей исламской революции», среди раненых — женщина и ребенок. К атаке могут быть причастны боевики «Исламского государства» (Прим. ред.: организация запрещена в России). Точное число погибших и пострадавших пока не известно.
Комментарии10
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zemljanka 22 сентября 2018 | 11:38
Соболезнования родным погибших.
Устал народ Ирана от людоедов политиков.
grigol331 22 сентября 2018 | 11:45
zemljanka: Соболезнования родным погибших
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Эх, не туда стреляли, по трибуне надо было.
danko_durka 22 сентября 2018 | 11:48
grigol331: как ты на майдане?
tremens_delirium 22 сентября 2018 | 12:02
danko_durka: ✄ как ты на майдане? ✄
Да вот по трибуне как раз на майдане странным образом и не стреляли, хоть там все и были как на ладони. А стреляли по простым защитникам баррикады и по милицейскому оцеплению.
sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 12:25
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
abborigen 22 сентября 2018 | 11:39
Печально всё это. Как и то, что парад проводился в честь начала войны, а не её окончания. Желаю раненным выздоровления, погибшим - милосердия от Создателя а их близким - терпения. И всем - немного мудрости.
vinidbi 22 сентября 2018 | 11:57
abborigen: Печально тлько то,чтовласть захвачены исламскими фанатиками- а там где власть у религиозного параноика -это всегда путь в средневековое мракобесие и утопический тупик- а страдает от этого, как вмегда простой народ! Религия не должна вмешиваться в управление страной!!!
abborigen 22 сентября 2018 | 12:12
vinidbi: \\\там где власть у религиозного параноика -\\\ Мне кажется, Гитлер и Сталин не были особо религиозными. Во всяком случае, -исламистами.
\\\Религия не должна вмешиваться в управление страной!!!\\\ Полностью согласен. Значит Вы против арийского тотема на гербе нашей страны, и того что её высшие должностные лица присутствуют на православных мероприятиях, и тем более, того что государство оказывает поддержку армянским экстремистам в карабахском конфликте и сербским в боснийском, исходя из конфессиональных предпочтений?
meteor1908 22 сентября 2018 | 11:40
А это точно не США?
svoi216 22 сентября 2018 | 12:19
И иранцам надоели мракобесы у власти.