Василий Небензя: США хотят «подмять» под себя весь процесс корейского урегулирования

США хотят «подмять» под себя весь процесс корейского урегулирования, рассказал в интервью «Эху Москвы» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Диалог Северной Кореи с США развивается в русле Дорожной карты, принятой в прошлом году с участием китайских партнеров, добавил Небензя.