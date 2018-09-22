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Эксклюзив Эха 11:03, 22 сентября 2018

Василий Небензя: США хотят «подмять» под себя весь процесс корейского урегулирования

США хотят «подмять» под себя весь процесс корейского урегулирования, рассказал в интервью «Эху Москвы» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Диалог Северной Кореи с США развивается в русле Дорожной карты, принятой в прошлом году с участием китайских партнеров, добавил Небензя.

Комментарии

28

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mikhail_spb_ 22 сентября 2018 | 11:08


Этот бензя может ещё много рассказать о своих галлюцинациях под аргентинским коксом, особенно если собеседник хороший.

sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 12:25

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

danko1 22 сентября 2018 | 11:09

А Небезя и Кремль желают, чтобы в Северную Корею "вежливые люди" из России в отпуск на танках поехали и свои условия, как в Донбассе, диктовали?

eniro 22 сентября 2018 | 11:24

danko1: В целом, где-то так. Но как он изящно подсунул мысль: -" Америкосы не докладывают Китаю мяса!". Шикарно, настоящий провокатор.

neyexo 22 сентября 2018 | 12:00

eniro:
вопрос знакомый - Китаю не нужна прямая граница со страной, в которой есть американские базы. Если вдруг Корея объединится по немецкому сценарию - Китай это получит

sinoptik2016 22 сентября 2018 | 11:25

И что, если хотят подмять? Лучше война, чем мир без России?

detul 22 сентября 2018 | 11:35

danko1: Все-таки "вежливые люди" гораздо менее кровавы, чем бомбы "демократических бомбардировщиков" превращающих в пыль целые города со всем населением.

beregov_net 22 сентября 2018 | 11:50

detul: Ты про Алеппо ? Это ж ваши

detul 22 сентября 2018 | 11:58

beregov_net: Алеппо не бомбили, а обстреливали. И не российские войска, и даже не Ассад, а участники коалиции во главе с США (турецкие клевреты). Я про Мосул, Триполи, Белград, Ракку, а чуть ранее Вьетнам, Дрезден, Хиросиму и Нагасаки .....

sbk 22 сентября 2018 | 11:36

danko1: : Там посложнее будет. Одной вежливостью не обойдется.

opiatnovyi63 22 сентября 2018 | 11:09

А Россия хочет замять весь процесс , чтобы и далее КНДР оставалась ядерным пугалом?

eniro 22 сентября 2018 | 11:49

opiatnovyi63: sinoptik2016: Таки да. А если не получится и Ким с Дональдом начнут договариваться? Тогда Гиркин, после пластической операции, с двумя сотнями русских корейцев, бурят, чукч и вьетнамцев(институт "дружбы народов"), при поддержке проплаченых местных аборигенов начинают "Донецкую рапсодию-2". Запуганный кореец(не важно кто) от имени" Всего Северокорейского Народа" объявляет о свержении "ненависного диктатора" и призывает "всех людей воли" оказать помощь. Дивизии России и Китая (а о чем они, там за блинчиками договаривались?) переходят границу СК. Вуаля, глубоко уважаемый Трампушка.

fikus74 22 сентября 2018 | 11:11

Уй ти госпидя, малыша небензю опять в песочницу не взяли по играть

novyrusich 22 сентября 2018 | 11:12

США хотят «подмять» под себя весь процесс корейского урегулирования
==========
А Кремлины хотят, чтобы США платили, а регулировали они?
так было при Обаме-чмо.
Теперь так не получается Душка Трамп говорит просто: если я плачу, то и партнершу я танцую. Остальные могут постоять в сторонке или ноги им отдавлю нечаянно.

anemon 22 сентября 2018 | 11:20

А тебе-то на хрен надо, это урегулирование?

testmeter 22 сентября 2018 | 11:21

"США хотят «подмять» под себя весь процесс корейского урегулирования", всю политическую, финансовую, военную, ядерную и химическую гуманитарную помощь, которую оказывает братскому Северокорейскому народу братский Северорассейский народ. Не допустим же этого! Да здравствует наша нерушимая дружба! Да здравствует Вяликое скрепноправославное учение чучхе! Да здравствуют наши бессменные лидерукодители Ким Чен Ын и Вов Пут Ин!

pedro_juares 22 сентября 2018 | 11:30

так и вы хотите - кто вам мешает? танцор как обычно жалуется, что ему плохо танцуется.

sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 11:30

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

delovoy_podolsk 22 сентября 2018 | 11:30

Российские власти хотят, чтобы их допустили к решению судьбы корейского народа? А со своим собственным народом они как поступают? Они его выродили, довели до ручки, в мирное время богатейшую страну - до нищеты, из людей сделали полных кретинов, полное обнищание населения, бабы рожать не хотят, мужики работать, а у них руки чешутся решать проблемы других. Вот, есть дебилы. Их нельзя допускать ни до чего. Нормальный человек им даже газовую плиту от спички зажечь не доверит.

vladimir1967 22 сентября 2018 | 11:32

И правильно делают. Российское влияние ни одну страну не привело к процветанию.

putin_itogy 22 сентября 2018 | 11:32

Дайте подмять что-нибудь чекистам..
"И целого мира мало".(с)

sbk 22 сентября 2018 | 11:34

Обидно, Небензя? А ты под себя подомни.

nefanat_il 22 сентября 2018 | 11:39

а почему нет? То, что этот процесс сдвинулся с мертвой точки, целиком и полностью заслуга США, и России не удастся примазаться к чужим успехам.

orein51 22 сентября 2018 | 11:39

небедазя завидует совместному участию Корей в Ол. Играх. Или это не небедзя? ("это можно, то - низя")

dvdd 22 сентября 2018 | 11:43

И правильно делают. Потому что могут, что очень раздражает наших импотентов.

vserg 22 сентября 2018 | 11:46

А вот какая разница, кто под кого "подомнет"? Главное - достигнута цель или нет, обеззаражен этот толстый придурок или по прежнему опасен для мира. Раз нам слабО - пусть америкосы попробуют!

doxerom 22 сентября 2018 | 11:49

Вам бы своей нищей рашкой озаботиться, волки позорные, а не тратить бабло налево и направо на всякую сволоту. Как же вы все достали, твари несменяемые.

neyexo 22 сентября 2018 | 11:58

Главное - чтоб получилось, корейцы (и те и те) не немцы, подмять себя под них не дадут
Их вообще попробуй пойми

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