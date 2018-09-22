На юге Ирана неизвестные открыли огонь по собравшимся на военный парад

Теракт в Иране. На юге страны неизвестные открыли огонь по собравшимся на военный парад. Есть погибшие и раненые.

Первые выстрелы зрители восприняли как случайные. И только когда в толпе появились раненые, люди поняли, что это нападение террористов, передает агентство Fars. Все это происходило рано утром в городе Ахваз на юго-западе Исламской республики. Военный парад здесь проводится по случаю годовщины начала ирано-иракской войны.

По предварительным данным, участников нападения было не менее четырех. Они пытались добраться до официальных лиц и военачальников на трибуне. В командовании Корпуса стражей исламской революции утверждают, что четверо или пятеро нападавших были убиты. Их называют членами террористической группировки, связанной с Саудовской Аравией, передает телеканал Press TV.

По данным агентства, Fars, один из нападавших был схвачен на месте. За последние годы в Иране, по словам местных журналистов, уже происходили подобные нападения на мероприятия, в которых участвовали ветераны войны с Ираком.

По последним данным, жертвами боевиков стали не менее 8 человек. 20 получили ранения.