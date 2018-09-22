Действующий глава Республики Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов
В своем обращении Зимин сказал, что в последнее время работал под тяжелейшим давлением.
Второй тур выборов был назначен на 23 сентября и в нем должны были участвовать кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и Виктор Зимин.
Комментарии4
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ramses333 22 сентября 2018 | 11:07
Кремль сделал ход конем: Зимин заявил о своей отставке, а в штаб его соперника Коновалова пришли с обыском (а у нас, как известно, "кто ищет тот всегда найдет"). Ну а избирателей в очередной раз послали лесом. Пойдут ли они в указанном им направлении - главная интрига разворачивающегося беспредела.
zemljanka 22 сентября 2018 | 11:20
И сколько заработал...
Под давлением.
А Эллочки до слез довели...
Бедолаги.
Как трудно дурить и грабить 140 000 000.
zemljanka 22 сентября 2018 | 11:29
Хакасы - молодцы!
sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 11:30
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk