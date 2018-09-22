Полиция ищет наркотики в штабе кандидата от КПРФ на выборах главы Хакасии Валентина Коновалова
Об этом сообщает портал Тайга.инфо.
Поводом для проверки послужил анонимный телефонный звонок. Сначала в штаб, который находится в рескоме КПРФ, пришел оперуполномоченный, потом появился участковый. Сейчас в штабе работают несколько полицейских со служебной собакой.
Комментарии9
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vilingrad 22 сентября 2018 | 10:36
И найдут...
А какая была честная борьба.:)
danko1 22 сентября 2018 | 10:39
vilingrad: Когда не помогают фильтры, административный ресурс, фальсификации, то в дело идут наркотики и взрывчатка.
Страннол только, что такими методами власть действует против филиала ЕР, когда всегда использовала его против оппозиции.
Но видно, что в Кремле последние мозги вынесло, когда тех, кого так явно поддерживал президент, не поддержал народ, чем в душу плюнул лично Путину.
opiatnovyi63 22 сентября 2018 | 10:46
danko1: Ну вот, началось..Воровская власть действует топорно и грубо, а вдруг повезёт!
danko1 22 сентября 2018 | 10:48
opiatnovyi63: Чтобы повезло, они со своими наркотиками по таким "звонкам" приходят.
Отработанный метод.
polsan 22 сентября 2018 | 10:37
хорошо что есть такие замечательные средства для борьбы за справедливость, как анонимный звонок. ))
piter_ug 22 сентября 2018 | 10:37
//ищет наркотики в штабе кандидата от КПРФ на выборах главы Хакасии//
Логично, как он, находясь в здравом уме, посмел обойти едропута!?)
andy66 22 сентября 2018 | 10:41
весь мир знает что искать наркотики нужно в МИДе РФ!! ))))))
eniro 22 сентября 2018 | 10:45
Найдут, в этом нет сомнений. Еще и кучу прокламаций о свержении "конституционнага строя", пару ящиков "коктейля Молотова" и два обреза со спиленными номерами. А Вы думали что это хаханьки? Нет ребятки, уже пора сажать за выдвижение кандидатур.
hrenvam 22 сентября 2018 | 10:51
Мать:
- Мой сын служит в РосГвардии !
Сын:
- Мама ! Вышли гражданку !