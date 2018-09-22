Действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил о своей отставке

Это связано в критикой, которая обрушилась на Зимина во время недавней избирательной кампании, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре регионального правительства.

«В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии»,— заявил Зимин.

Напомним, на выборах главы региона 9 сентября Виктор Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября. Однако теперь выборы пройдут через две недели — 7 октября. Во втором туре примут участие Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, который в первом туре занял третье место.