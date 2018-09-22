Действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил о своей отставке
Это связано в критикой, которая обрушилась на Зимина во время недавней избирательной кампании, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре регионального правительства.
«В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии»,— заявил Зимин.
Напомним, на выборах главы региона 9 сентября Виктор Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября. Однако теперь выборы пройдут через две недели — 7 октября. Во втором туре примут участие Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, который в первом туре занял третье место.
Комментарии2
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lion64__2 22 сентября 2018 | 10:39
Поджал едрос облезлый хвост и трусливо убежал на двор к солнцелиому.
goshan31 22 сентября 2018 | 10:52
Позитивная новость..