20 человек ранены при нападении на военный парад в Иране, не менее четырех человек, участвовавших в нападении, убиты
В субботу во время военного парада, посвященного неделе «Священной обороны», в городе Ахваз неизвестные открыли огонь по военным на площади и зрителям, в результате чего ранено не менее 20 человек, имеются погибшие, сообщило агентство.
В сообщении говорится, что ответным огнем ликвидировано не менее четырех нападавших, передает «Интерфакс».
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